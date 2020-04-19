2020-04-18T23:46:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 19 апреля 2020 года: 357 заболевших, 16 – с предварительным диагнозом

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 19 апреля 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
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Коронавирус ослабил хватку, но надолго ли?Коронавирус ослабил хватку, но надолго ли?Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Субботу перед Пасхой православные называют тихой. В полной мере это коснулось и сводки по коронавирусу, которую вот уже три недели северяне ждут с замиранием сердца.

По последним данным оперативного штаба Мурманской области, в регионе по-прежнему 357 подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки количество заболевших увеличилось на 33 человека, а число выздоровевших - только на одного. Прибавление произошло в статистике летальных исходов – от коронавируса умерла 73-летняя женщина. Новую опасную инфекцию она подхватила в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день в больницах области остаются 296 пациентов. Еще 16-ти поставлен предварительный диагноз.

Как и прежде основной очаг COVID-19 в Заполярье находится на западном берегу Кольского залива. На стройке в Белокаменке заболел 258 рабочий (+27 за сутки). К счастью, число зараженных растет уже не так быстро, как в первые дни. В Апатитах и Кировске после небольшого затишья число подтвержденных случаев снова стало увеличиваться – их уже 59 (+1 за сутки). Мурманск продолжает стойко держать оборону – 12 зараженных (+1 за сутки). Изменилась ситуация и в других муниципалитетах: 10 заболевших – в Заполярном (+2 за сутки), также как и в ЗАТО Александровск (+1 за сутки), три - в Североморске, по два – Мончегорске и Полярных Зорях (+1 за сутки), один – в Кандалакше.

Апатитчанка, заразившаяся коронавирусом, рассказала, как протекает у нее болезнь и попросила северян оставаться дома. Ее призы более чем актуален – Октябрьский районный суд Мурманска вынес очередное решение о принудительной госпитализации супружеской пары, контактировавшей с больной коронавирусом.

Помимо 31 миллиона рублей на единовременную региональную доплату правительство Мурманской области из резервного фонда выделило 50 миллионов рублей на льготные займы для предпринимателей. К слову, в «белом доме» расширили и список пострадавших от коронавируса отраслей.

А вот светлый праздник Пасхи, который из-за эпидемии COVID-19 в этом году проходит в особом режиме, тоже несколько омрачен происками коронавируса – Благодатный огонь прибудет в Мурманск только после того, как закончится карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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