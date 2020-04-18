Ситуация с коронавирусом в Мурманске: стало известно, какие отрасли больше всего пострадали из-за коронавируса

18 Апр 2020 2020-04-18T13:46:23+03:00

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Коронавирус и всеобщая самоизоляция оставили без дохода множество северян. Предприниматели Мурманской области терпят значительные убытки и оставаться на плаву становится, мягко говоря, непросто.

Стало известно, какие отрасли сильнее всего пострадали из-за коронавируса в Мурманской области. Список таких предприятий, на которые ограничительные меры повлияли в значительной степени, был расширен, для того, чтобы оказать им финансовую поддержку. Соответствующее постановление было подписано губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

- В перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей вошли: деятельность воздушного транспорта, перевозки сухопутным транспортом, туризм, ресторанный бизнес, гостиничный бизнес, стоматология, организация конференций и выставок, дополнительное образование, деятельность санаториев, спорт и отдых, творческая деятельность и искусство, ремонт техники, стирка и химчистка, салоны красоты, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Не менее сильно коронавирус также ударил по работе объектов культуры (библиотеки, музеи), кинотеатрам, работе СМИ, рекламной деятельности, торговле в специализированных магазинах (продажа часов, ювелирных изделий, одежды, цветов и т.д).

С полным списком предприятий, который положена региональная финансовая поддержка, можно ознакомиться здесь.

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