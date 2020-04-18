Придется подождать: Благодатный огонь посетит Мурманск только после карантина

18 Апр 2020 2020-04-18T16:27:04+03:00

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В этом году Пасха в Мурманской области будет проходить в особом режиме. Куличи и яйца просят освящать дома, спев тропарь, а церковную службу лучше смотреть по телевизору. Прямая трансляция богослужения пройдет в режиме онлайн из Свято-Никольского кафедрального собора.

Коронавирус вмешался и в церемонию принесения Благодатного огня, который сходит накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. К сожалению, Святой Свет прибудет в Мурманск уже после пандемии коронавируса.

- В этот раз делегации православных стран, вопреки многолетней традиции, не будут присутствовать при схождении Огня, а получат его уже в аэропорту Тель-Авива. Кроме того, по прилете в Москву Огонь не будут, как прежде, раздавать всем желающим в аэропорту, а сразу повезут в храм Христа Спасителя, к началу патриаршего богослужения. А вот храмы и епархии в регионах смогут получить частичку Огня только после окончания карантина, - сообщает «Интерфакс».

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