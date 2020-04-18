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Пасхальная служба в Мурманске 19 апреля 2020 года: прямая онлайн-трансляция из Свято-Никольского кафедрального собора

Прямая трансляция пасхальной службы в Мурманске состоится 19 апреля 2020 года в 23.45. Богослужение в режиме онлайн проходит в Свято-Никольском кафедральном соборе
Мария ПАШЕНКОВАЕлена МОЛОДЦОВА
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Пасха хоть и в особом режиме, но обязательно состоится.Пасха хоть и в особом режиме, но обязательно состоится.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Пасха – особенное событие в жизни православных. К этому светлому празднику готовятся загодя и ждут с особым трепетом. Но в этом году жизнь не только мурманчан, но и всего мира сделала крутой поворот. Короновирус заставил нас поменять образ жизни, отказать от некоторых привычек и внес коррективы в традиции. Не миновала чаша сия и Пасху.

- Без всяких сомнений мы не можем полностью прекратить службы. Священники, клир и сотрудники храмов будут молиться всегда в любой обстановке. Прихожан же я призываю воздержаться от посещения праздничной службы, - обратился к северянам митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Владыка подчеркнул, что службы с участием прихожан были отменены еще в конце марта, попросив их воздержаться от посещения храмов. Все это время большинство северян следовали рекомендациям. Поэтому в митрополии смеют предположить, что и Пасха пройдет спокойно. Однако меры безопасности все же приняли – все-таки право на вероисповедание никто не отменял и желающих посетить храмы в столь светлый праздник, разумеется, никто не прогонит.

Какие меры приняты?

Во-первых, чтобы избежать большой концентрации верующих, решено было служить две праздничные литургии – одну в ночь на воскресенье, вторую утром. В Мурманске их возглавит лично владыка Митрофан. Ночью он проведет архиерейское богослужение в Свято-Никольском соборе, а утром после крестного хода – в Спасе на Водах.

Во-вторых, прихожан просят приходить в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

В-третьих, освящение куличей и пасхальной снеди будет приходить на улице и непрерывно.

В-четвертых, на территории у храмов будут вестись аудиотрансляции.

А чтобы даже сидя дома в самоизоляции православные чувствовали единство, православных журнал «Фома» предлагает мурманчанам присоединиться к акции #окнаПасхи и зажечь в полночь 19 апреля свечу и поставить ее на подоконник.

Кроме того, впервые в этом году посмотреть пасхальную литургию можно будет по телевизоре на канале «Арктик-ТВ» и в группе в социальных сетях. Прямой эфир начнется ориентировочно в 23.45 18 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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