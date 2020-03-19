Возрождение святыни: В Мурманске появился мужской монастырь

Почти пятьсот лет назад в Коле стоял Свято-Троицкий Феодоритов Кольский монастырь. Увы, в 1764 году он был упразднен Екатериной II. Кто бы мог подумать, что 256 лет спустя справедливость восторжествует и обитель возродится, правда, не на том самом месте, а в 15 километрах севернее. В Мурманске появился Свято-Троицкий Феодоритов Кольский мужской монастырь.

По особому уставу

- 25 лет назад на кольской земле образовалась самостоятельная епархия. И мы рады, что эта четверть века завершается таким хорошим событием. Надеюсь, что этот монастырь будет притягивать к себе паломников и людей нашего края и станет центром духовного роста северян, - отметил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. – Суть подворья, коим до недавних пор являлась обитель на улице Кооперативной, - некое перевалочное место, куда можно приехать, принять гостей и следовать дальше. Монастырь же живет по особому уставу, в соответствии со своей самобытной культурой, это центр молитвы.

Конечно, настоятелю нового монастыря игумену Трифону и его сподвижникам придется начинать с нуля: в XVIII веке обитель монахов в Коле была полностью разорена и уничтожена. К тому же в Мурманске нет ни монашеской школы, ни старчества. Правда, из Киево-Печерской лавры, где иеромонах Трифон прошел двухнедельную стажировку, обещали прислать двух опытных монахов, дабы поделиться с северными иноками сохраненными с древних времен традициями.

Владыка Митрофан уверен, что возрожденную обитель ждет светлое будущее.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

4 иеромонаха и 20 трудников

Сегодня в Свято-Троицком Феодоритовом Кольском мужском монастыре живут четыре иеромонаха, один монах, два послушника и 20 трудников. Однако обитель готова принять в свои ряды еще людей.

- Монастырь созидается как место молитвы. Братья собираются здесь, чтобы в молитве и трудах предстать перед Богом. Мы планируем со временем ввести полный круг суточного богослужения, чтобы молитва о граде Мурманске, кольской земле, ее здравствующих и усопших жителях шла в этих стенах непрестанно, с короткими перерывами на еду и сон, - говорит игумен Трифон. – Впереди у нас много и духовной, и физической работы.

Так, например, монахам и их сподвижникам необходимо решить вопрос с недостроем, поменять завалившуюся стену, закончить возведение братского корпуса и, возможно, организовать трапезную для паломников, а еще создать ковчеги для мощей 12 апостолов, Георгия Победоносца, Великого князя Владимира и равноапостольной княгини Ольги. Они пополнили коллекцию святынь монастыря благодаря меценату из Санкт-Петербурга.

В митрополии надеются, что вновь возрожденная обитель привлечет паломников и туристов. Последних и сейчас немало: до эпидемии коронавируса монахам приходилось проводить по пять экскурсий в день для иностранцев. Китайцы, например, приезжали на тогдашнее подворье, чтобы полюбоваться северным деревянным зодчеством и посмотреть на настоящую русскую печь.

Приют для страждущих

Сохранит Свято-Троицкий Феодоритов Кольский мужской монастырь и социальную функцию. Известно, что здесь могут найти приют люди без определенного места жительства и освободившиеся из мест лишения свободы, которые оказались никому не нужны.

- Когда восемь месяцев назад владыка назначил меня настоятелем тогда еще Архиерейского подворья, здесь был хаос: трудников насчитывалось 35 человек, среди которых были и наркоманы, и пьяницы. Мы никого специально не выгоняли, они ушли сами. Кому-то мы предложили пройти лечение в реабилитационном центре, кто-то не выдержал молитвы, с которой начинается каждый день. Сейчас сформировалась община из 20 человек, которые живут дружно и трудятся на благо монастыря, - отмечает иеромонах Трифон.

Среди трудников немало тех, кто вышел из исправительной колонии и нашел новый смысл во вновь созданном монастыре. Один из них - бригадир Владимир.

- Это моя вторая и, надеюсь, последняя попытка встать на путь истинный. Первый раз я пришел сюда в 2015 году, но, видимо, не до конца осознавал свое намерение измениться и получил наказание от Господа. Недавно вернулся вновь, специально приехал сюда из Санкт-Петербурга, где отбывал наказание, - рассказывает о себе Владимир.

В монастыре уверены, что не должны отвергать страждущих и смогут изменить их внутренний мир.