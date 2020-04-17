2020-04-17T15:50:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Пасха в Мурманске 2020: где освятить куличи, как пройдут службы, обращение митрополита

Мы выяснили, как будет проходить один из главных православных праздников во время пандемии коронавируса
Елена МОЛОДЦОВА
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Из-за коронавируса Пасха пройдет в особом формате.Из-за коронавируса Пасха пройдет в особом формате.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Коронавирус, добравшийся к весне и до Мурманской области, поставил жизнь на Кольском полуострове на паузу. Большинство северян заперлись в своих квартирах на самоизоляцию, а в православных храмах отменили службы с участием прихожан, призвав всех сосредоточиться на домашней молитве и смотреть онлайн-трансляции богослужений в социальных сетях. Разумеется, ограничительные меры, принятые правительством Мурманской области, чтобы остановить распространение COVID-19 в регионе, не могли не повлиять и на мероприятия в честь одного из главных православных праздников – Пасхи.

Две службы

- Мы в полной мере понимаем всю серьезность ситуации. Надо отметить, в большинстве своем прихожане воздерживаются от активного посещения храмов. Яркий пример – прошедшее Вербное воскресенье. Есть предчувствие, что и Пасха пройдет спокойно, - отметил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. – Мы, безусловно, не можем прекратить полностью службы. Священники, клир и сотрудники храмов будут молиться всегда и в любой обстановке. Всех остальных верующих призываю воздержаться от посещения праздничной службы.

Однако тех, кто отважится прийти в храм, прогонять не будут – право на вероисповедание, гарантированное Конституцией России, никто не отменял. Чтобы избежать большой концентрации верующих в церквях, будет проведено две праздничные литургии: одна - ночью, вторая - утром в Светлое Христово Воскресение. В частности, сам владыка Митрофан ночью возглавит пасхальную службу в Свято-Никольском соборе, а после крестного хода - в храме Спаса на Водах.

На расстоянии в 1,5 метра

Тем не менее тех, кто придет на богослужение, просят надеть маску и соблюдать безопасную дистанцию в 1,5 метра. Последнее правило надо неукоснительно соблюдать и при благословении куличей и пасхальной снеди, которое в большинстве храмов будет проводиться на улице. Чтобы избежать скопления людей, этот процесс будет идти непрерывно. С этой же целью будет организована аудиотрансляция происходящего на территории при храмах.

К слову, присутствовать на пасхальной литургии можно будет и не выходя из дома. Впервые в Мурманске телеканал «Арктик-ТВ» проведет прямую трансляцию пасхальной службы из Свято-Никольского кафедрального собора. Начало эфира ориентировочно в 23.45 18 апреля.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Свеча в окне

Лучшее средство от коронавируса – разобщение. Однако в Светлый праздник Пасхи у верующих есть шанс показать, что, даже будучи разделенными, мы едины в своей вере. Жители Мурманской области могут присоединиться к акции #окнаПасхи. Для этого надо в полночь 19 апреля зажечь свечу и поставить ее на окно.

КСТАТИ

Можно освятить самому

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла верующие, оставшиеся дома, могут самостоятельно совершить благословение куличей и пасхальной снеди. Для этого надо перед пасхальной трапезой трижды пропеть тропарь Пасхи: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав», затем окропить снедь освященной водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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