Ситуация с коронавирусом в Мурманске: на льготные займы предпринимателям Мурманской области выделили 50 миллионов рублей

18 Апр 2020 2020-04-18T14:00:58+03:00

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Предприниматели Мурманской области на время пандемии не останутся без гроша в кармане. Из резервного фонда регионального правительства по решению губернатора Андрея Чибиса выделили 50 миллионов на поддержку малого и среднего бизнеса.

Эти деньги перечислены в Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области для займов бизнесменам из тех сфер, которые сильнее всего пострадали из-за коронавируса и введённых ограничений.

- Предпринимателям, работающим в наиболее пострадавших от пандемии отраслях займы до 1 миллиона рублей, сроком до 2 лет, под 1% годовых. Остальным категориям субъектов малого и среднего предпринимательства предоставляются займы под 4%, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Прием документов и заключение договоров на предоставление льготных микрозаймов осуществляется с 7 апреля.

Напомним: 31 миллион рублей выделили из бюджета на поддержку северян, потерявших работу в апреле. Выплаты северного МРОТ в размере 27899 рублей начались 16 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU