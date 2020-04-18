Судебные иски против нарушителей карантина в Мурманской области: в Мурманске отправили на принудительную госпитализацию супружескую пару
Некоторые мурманчане никак не хотят соблюдать карантинные меры, что в итоге ни к чему хорошему не приводит. Так, 16 апреля Октябрьский районный суд Мурманска рассмотрел два административных иска от регионального Управления Роспотребнадзора о принудительной госпитализации супружеской пары.
- Согласно материалам дел, муж с женой контактировали с женщиной, у которой подтверждено наличие коронавирусной инфекции. Каждый из ответчиков получил постановление о госпитализации в медучреждение, однако отказались ехать в больницу. В итоге, медицинское наблюдение не выполнено, по коронавирусу не получены отрицательные результаты, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.
Суд удовлетворил каждый административный иск и обоих супругов было решено принудительно отправить в медучреждение для проверки на коронавирус.
В обоих делах северяне-нарушители лично участвовали по видеоконференц-связи.
Напомним: до этого в Мурманске принудительно госпитализировали четвертого нарушителя карантина. Местная жительница, вернувшаяся из Финляндии, проигнорировала режим самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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