2020-04-18T17:10:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Судебные иски против нарушителей карантина в Мурманской области: в Мурманске отправили на принудительную госпитализацию супружескую пару

Северяне контактировали с зараженной коронавирусом женщиной
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Муж и жена отправились в больницу уже не добровольно.Муж и жена отправились в больницу уже не добровольно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Некоторые мурманчане никак не хотят соблюдать карантинные меры, что в итоге ни к чему хорошему не приводит. Так, 16 апреля Октябрьский районный суд Мурманска рассмотрел два административных иска от регионального Управления Роспотребнадзора о принудительной госпитализации супружеской пары.

- Согласно материалам дел, муж с женой контактировали с женщиной, у которой подтверждено наличие коронавирусной инфекции. Каждый из ответчиков получил постановление о госпитализации в медучреждение, однако отказались ехать в больницу. В итоге, медицинское наблюдение не выполнено, по коронавирусу не получены отрицательные результаты, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Суд удовлетворил каждый административный иск и обоих супругов было решено принудительно отправить в медучреждение для проверки на коронавирус.

В обоих делах северяне-нарушители лично участвовали по видеоконференц-связи.

Напомним: до этого в Мурманске принудительно госпитализировали четвертого нарушителя карантина. Местная жительница, вернувшаяся из Финляндии, проигнорировала режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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