Ситуация с коронавирусом в Мурманске: нуждающихся в воскресных бесплатных горячих обедах выросло почти вдвое

19 Апр 2020 2020-04-19T00:35:19+03:00

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По воле короновируса жизнь в Мурманской области сделала крутой поворот, оставив некоторых северян без работы. Правительство региона пообещало выплатить людям повышенное пособие в 27899 рублей. На эти цели из резервного фонда был выделен 31 миллион рублей. Однако ситуация гораздо серьезнее.

- За последние три недели у нас существенно прибавилось подопечных, - рассказывает руководитель благотворительного фонда «Добрый мир» Алексей Пенкин.

Вот уже несколько лет фонд проводит в Мурманске акцию «Добрый обед», раздавая по воскресеньям горячую пищу всем нуждающимся. Сейчас у волонтеров три точки раздач, куда приходит около 260 человек, и 35 семей, которым они привозят обеды на дом.

- На Бредова, 2 число нуждающихся в горячих обедах выросло на 40%, на Радищева – на 20% и на Жуковского – на 10%. И мы прогнозируем дальнейшее увеличение подопечных. Из разговоров на точках раздач понятно, что многих сократили или отправили в неоплачиваемый отпуск, - говорит Алексей Пенкин.

На Пасху «Добрый мир» готовит горячий обед, рассчитанный на увеличенное число гостей.

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