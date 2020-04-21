2020-04-20T23:36:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске, последние новости на 21 апреля 2020 года: 438 зараженных, 32 выздоровели и 3 человека умерли

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 21 апреля 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
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Коронавирус кардинально изменил жизнь северян.Коронавирус кардинально изменил жизнь северян.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Эпидемия коронавируса продолжает наступать на Заполярья, хотя медикам и властям пока удается сдерживать ее темп. По последним данным оперативного штаба Мурманской области, в регионе заболело COVID-19 438 человек, выздоровели 32 и трое умерли. Неуклонно ни меняется в последнее время только число предварительно положительных диагнозов – их по-прежнему 16.

Кольский район пока не намерен передавать знамя первенства в рейтинге заболевших другим муниципалитетам. Количество зараженных в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке достигло 317. По данным компании, среди сотрудников которой и произошла вспышка опасной инфекции, одного рабочего уже выписали из больницы, еще сто ждут подтверждения отрицательных анализов. Тем не менее, продолжает увеличивать и количество заболевших в Апатитско-Кировской агломерации – на 21 апреля их уже 72 человека. В остальных муниципалитетах картина более обнадеживающая: 16 случаев COVID-19 – в Мурманске, 10 – в Заполярном, 6 – в Полярном, 5 – в Североморске, 4 – в Снежногорске, 3 – в Оленегорске, по два – в Мончегорске и Полярных Зорях и один – в Кандалакше.

В больницах на лечение от коронавируса находится 403 пациента, еще 148 человек находятся в стационарах с ОРВИ. На обсервации – 979 северян, один человек с нее снят. На самоизоляции остаются 278 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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