2020-04-20T16:50:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: один рабочий с Белокаменки выписан, еще 100 ждут подтверждения отрицательных тестов

Принятые меры на масштабной стройке позволили сдержать очередной двойной прирост заболевших
Варвара РУСЛАНОВА
Поделиться:
Изолированные рабочие обеспечены горячим питанием. Фото: ООО "Велесстрой"Изолированные рабочие обеспечены горячим питанием. Фото: ООО "Велесстрой"
Изменить размер текста:

Самая большая вспышка коронавируса в Мурманской области находится в Центре строительства крупнотоннажных морских мсооржений в Белокаменке.

Напомним, 19 апреля Мурманскую область покинули 176 рабочих Белокаменки, вылетев чартерным рейсом в Самару. Еще 219 человек отправили в гостиницу «Моряк» на самоизоляцию под охраной. Теперь же стало известна судьба других людей с масштабной с тройки.

- На объекте в Белокаменке вахтовым методом работают 11 тысяч человек, из них на нашей площадке – 4600. Среди них было выявлено 290 случаев COVID-19. Всего госпитализировано 38 вахтовиков, один из которых выписан. 100 рабочих уже выздоровели – их повторные тесты показывают стабильно отрицательные результаты. При этом у 97% заразившихся болезнь протекает бессимптомно: нет ни кашля, ни высокой температуры, - сообщает пресс-служба ООО «Велесстрой».

При этом изолированы и контактировавшие с заболевшими коронавирусом. Они получают медикаментозную профилактику и фрукты с высоким содержанием витамина С. Непосредственно на стройплощадке пока работают 14 врачей. Вахтовикам ежедневно измеряют температуру и снабжают их средствами индивидуальной защиты и антисептиками.

- Членам семей и тех, и других оказывается психологическая помощь. Тем, кто оказался на больничном, сохранены все условия оплаты труда, предусмотренные контрактом, - отметили в компании. - Благодаря оперативным действиям региональных властей, медиков и руководства объекта удается сдерживать очередной двойной прирост заболевших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: 31 миллион рублей выделили на поддержку северян, потерявших работу в апреле. Выплаты северного МРОТ в размере 27899 рублей начались 16 апреля (Подробности)

Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом: «27800 рублей выплатят предпринимателям, которые не смогли работать из-за эпидемии в апреле». Губернатор Мурманской области услышал мольбы бизнесменов, оказавшихся из-за коронавируса на грани выживания (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Умелец из Карелии отправится на фестиваль в Кандалакшу на ладье, сделанной своими руками
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: из-за заболевшего коронавирусом врача в Мурманской областной больнице закрыли на карантин отделение гинекологии
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: один рабочий с Белокаменки выписан, еще 100 ждут подтверждения отрицательных тестов
Yota открыла продажи SIM-карт в Merlion
Министерство образования Мурманской области готовится проводить ЕГЭ в масках и на дистанции в 1,5 метра
В Мурманске построят новое здание прокуратуры за 336 миллионов рублей
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Родители детей, потерявшие работу из-за коронавируса, получат повышенное пособие на ребенка
В Умбу выпустили 561 тысячу мальков атлантического лосося
Еще двух человек и ребенка в Мурманской области излечили от коронавируса
Нарушение режима самоизоляции в Мурманске: В Кировске и Ковдоре составлено 33 протокола на тех, тех вышел из дома не по веской причине
В Никеле собираются установить флюгер на крыше известного дома
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: 63 человека в Мурманской области получили выплату по безработице 27899 рублей
В Апатитах водитель с президентскими связями попался пьяным за рулем
Министр образования Мурманской области о дистанционном обучении: «Школьники с 1 по 8 класс будут учиться без домашних заданий и отметок»
На ямочный ремонт в семи муниципалитетах из бюджета Мурманской области выделят около 30 миллионов рублей
Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом: «Оперативный штаб, скорее всего, примет решение о серьезной ответственности за нарушение принятых мер»
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 20 апреля 2020 года: 403 зараженных, 28 выздоровевших и 3 человека умерли
В Мурманске из горящей квартиры спасли двух человек
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: У медработников поликлиники КНЦ РАН подтвердили коронавирус
Завершены поиски женщины, которая ночью на такси уехала к Домику моржей
Третьей жертвой коронавируса в Мурманской области стала 85-летняя жительница Кировска