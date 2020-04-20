Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: один рабочий с Белокаменки выписан, еще 100 ждут подтверждения отрицательных тестов
Самая большая вспышка коронавируса в Мурманской области находится в Центре строительства крупнотоннажных морских мсооржений в Белокаменке.
Напомним, 19 апреля Мурманскую область покинули 176 рабочих Белокаменки, вылетев чартерным рейсом в Самару. Еще 219 человек отправили в гостиницу «Моряк» на самоизоляцию под охраной. Теперь же стало известна судьба других людей с масштабной с тройки.
- На объекте в Белокаменке вахтовым методом работают 11 тысяч человек, из них на нашей площадке – 4600. Среди них было выявлено 290 случаев COVID-19. Всего госпитализировано 38 вахтовиков, один из которых выписан. 100 рабочих уже выздоровели – их повторные тесты показывают стабильно отрицательные результаты. При этом у 97% заразившихся болезнь протекает бессимптомно: нет ни кашля, ни высокой температуры, - сообщает пресс-служба ООО «Велесстрой».
При этом изолированы и контактировавшие с заболевшими коронавирусом. Они получают медикаментозную профилактику и фрукты с высоким содержанием витамина С. Непосредственно на стройплощадке пока работают 14 врачей. Вахтовикам ежедневно измеряют температуру и снабжают их средствами индивидуальной защиты и антисептиками.
- Членам семей и тех, и других оказывается психологическая помощь. Тем, кто оказался на больничном, сохранены все условия оплаты труда, предусмотренные контрактом, - отметили в компании. - Благодаря оперативным действиям региональных властей, медиков и руководства объекта удается сдерживать очередной двойной прирост заболевших.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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