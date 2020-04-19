Ситуация с коронавирусом в Мурманске: 176 рабочих из Белокаменки вывезли из Мурманской области, а еще 219 отправили на самоизоляцию в гостиницу

Еще днем по социальным сетям прокатился слух, что один из подрядчиков со стройки в Белокаменке решил прекратить свою работу и вывозит людей. Что ж, теперь эту информацию официально подтвердили в оперативном штабе Мурманской области.

Напомним: основной очаг новой коронавирусной инфекции в Заполярье находится как раз на западном берегу Кольского залива в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений. По последним данным, там заболело 258 рабочих. Предположительно, COVID-19 на стройку завез гражданин Киргизии.

- Чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса и разобщить людей, из Мурманской области чартерным рейсом вылетело 176 человек, работавших вахтовым методом в Белокаменке. Все они прошли двухнедельный карантин, у каждого оба теста на COVID-19 показали отрицательный результат, - сообщил оперштаб. – Еще 219 человек со стройплощадки отправлены на 14-дневную самоизоляцию в гостиницу «Моряк». В отеле организована круглосуточная охрана.

Мало того, что все рабочие, отправленные в гостиницу, последние 20 дней не контактировали с другими рабочими, так и сделанные им выборочно тесты показали отрицательные результаты. На самочувствие строители также не жалуются.

- Территория стройки поделена на зоны в соответствии с уровнем контактности с сотрудниками компании, у которых подтвержден коронавирус. Люди обеспечены средствами дезинфекции и индивидуальной защиты, - подчеркивают в оперативном штабе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: нуждающихся в воскресных бесплатных горячих обедах выросло почти вдвое. Руководитель благотворительного фонда «Добрый мир» рассказал, какая обстановка царит на точках раздач (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: 12 северян, которые из-за коронавируса застряли в Таиланде, возвращаются домой. Еще четверо сядут в самолет до Новосибирска 19 апреля, в заложниках карантина остается еще 18 жителей Заполярья (Подробности)

Третьей жертвой коронавируса в Мурманской области стала 85-летняя жительница Кировска. Женщина лечилась самостоятельно дома (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru