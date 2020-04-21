2020-04-21T09:47:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Мурманская область вошла в тройку самых серьезных очагов коронавируса в России

В Москве призвали задуматься руководителей Мурманской области, Коми и Якутии
Елена МОЛОДЦОВА
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Мурманская область с ситуацией по коронавирусу не сходит с федеральной повестки.Мурманская область с ситуацией по коронавирусу не сходит с федеральной повестки.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Увы, с каждым днем количество заболевших коронавирусом в России продолжает расти, чего только стоит Мурманская область, где к 21 апреля зараженных насчитывается уже 438 человек. Разумеется, это не могло укрыться от зоркого ока федерального правительства.

- Если говорить об очагах, то это республика Коми, о которой мы уже неоднократно говорили, присоединившаяся республика Саха-Якутия и Мурманская область, где как раз количество заболевших связано с тем, что там достаточно серьезные очаги, - доложила на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке вице-премьер Татьяна Голикова. – Ситуация в регионах по-прежнему отстает от столицы на две-три недели.

По сравнению со столицей, где число заболевших уже перевалило за 26 тысяч человек, то в Заполярье не так уже и много случаев COVID-19. Однако, по словам Татьяны Голиковой, руководители регионов, названных в качестве серьезных очагов, должны задуматься о ситуации уже сейчас.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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