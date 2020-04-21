Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 21 апреля 2020 года: 438 заболевших, 16 – с предварительным диагнозом

Гигантских скачков заболеваемости, прогнозируемых властями Мурманской области, пока не предвидится – возможно, принятые меры позволяют сдерживать темпы роста эпидемии. Тем не менее количество зараженных коронавирусом постепенно и неуклонно растет.

По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе уже 438 случаев COVID-19. А ведь еще днем 20 апреля речь шла о 403. Такими темпами еще пару дней - и Заполярье возьмет рубеж в 500 заболевших. К счастью, статистика летальных исходов более постоянна – за минувшие сутки их число не увеличилось, остановившись на трех. Зато, к большой радости северян, из больницы выписали уже 32 вылеченных пациента, среди них, кстати, один ребенок.

Что же до географии эпидемии, то общая картина практически не изменилась. Впереди области всей – Кольский район со стройплощадкой в Белокаменке, где количество заболевших перевалило за три сотни. По словам ООО «Велесстрой», среди рабочих которого и произошла вспышка, из теперь уже 317 зараженных один человек выписан и еще сто ждут подтверждения отрицательных анализов. Значительно отстает от Белокаменки, но не менее прилично опережает другие муниципалитеты Апатитско-Кировская агломерация. Там число заболевших за последние сутки увеличилось с 69 до 72.

Удивил на этот раз и Мурманск, где обычно в день подтверждали по одному случаю COVID-19, а теперь сразу три. К 20 апреля их число увеличилось до 16. Кроме того, на карантин закрыли отделение гинекологии Мурманской областной больницы, один из врачей которого заразился коронавирусом. Также еще двух зараженных выявили в Североморске, и общее число достигло 5. В остальных муниципалитетах ситуация остается стабильной: в Заполярном – 10 заболевших, Полярном – 6, Снежногорске – 4, Оленегорске – 3, Мончегорске и Полярных Зорях – по два и Кандалакше – один.

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса эта ситуация тревожит, поэтому он обещал обсудить динамику роста с оперативным штабом и, если потребуется, ужесточить меры. О них пока не объявили, но северян, нарушивших режим самоизоляции, уже начали штрафовать. Пока известно, как проходит эта работа в Кировске и Ковдоре – 33 составленных протокола и шесть вынесенных судом штрафов на общую сумму 7000 рублей.

Но вернемся к поддержке населения в столь непростые времена. По словам правительства региона, повышенное пособие по безработице уже получили 63 человека, до остальных деньги дойдут в ближайшие дни. Также северянам, потерявшим работу из-за коронавируса, положено повышенное пособие на ребенка – вместо федеральных 3000 рублей 4200.

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