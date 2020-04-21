2020-04-20T23:45:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 21 апреля 2020 года: 438 заболевших, 16 – с предварительным диагнозом

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 21 апреля 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Коронавирус продолжает атаковать Заполярье.Коронавирус продолжает атаковать Заполярье.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Гигантских скачков заболеваемости, прогнозируемых властями Мурманской области, пока не предвидится – возможно, принятые меры позволяют сдерживать темпы роста эпидемии. Тем не менее количество зараженных коронавирусом постепенно и неуклонно растет.

По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе уже 438 случаев COVID-19. А ведь еще днем 20 апреля речь шла о 403. Такими темпами еще пару дней - и Заполярье возьмет рубеж в 500 заболевших. К счастью, статистика летальных исходов более постоянна – за минувшие сутки их число не увеличилось, остановившись на трех. Зато, к большой радости северян, из больницы выписали уже 32 вылеченных пациента, среди них, кстати, один ребенок.

Что же до географии эпидемии, то общая картина практически не изменилась. Впереди области всей – Кольский район со стройплощадкой в Белокаменке, где количество заболевших перевалило за три сотни. По словам ООО «Велесстрой», среди рабочих которого и произошла вспышка, из теперь уже 317 зараженных один человек выписан и еще сто ждут подтверждения отрицательных анализов. Значительно отстает от Белокаменки, но не менее прилично опережает другие муниципалитеты Апатитско-Кировская агломерация. Там число заболевших за последние сутки увеличилось с 69 до 72.

Удивил на этот раз и Мурманск, где обычно в день подтверждали по одному случаю COVID-19, а теперь сразу три. К 20 апреля их число увеличилось до 16. Кроме того, на карантин закрыли отделение гинекологии Мурманской областной больницы, один из врачей которого заразился коронавирусом. Также еще двух зараженных выявили в Североморске, и общее число достигло 5. В остальных муниципалитетах ситуация остается стабильной: в Заполярном – 10 заболевших, Полярном – 6, Снежногорске – 4, Оленегорске – 3, Мончегорске и Полярных Зорях – по два и Кандалакше – один.

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса эта ситуация тревожит, поэтому он обещал обсудить динамику роста с оперативным штабом и, если потребуется, ужесточить меры. О них пока не объявили, но северян, нарушивших режим самоизоляции, уже начали штрафовать. Пока известно, как проходит эта работа в Кировске и Ковдоре33 составленных протокола и шесть вынесенных судом штрафов на общую сумму 7000 рублей.

Но вернемся к поддержке населения в столь непростые времена. По словам правительства региона, повышенное пособие по безработице уже получили 63 человека, до остальных деньги дойдут в ближайшие дни. Также северянам, потерявшим работу из-за коронавируса, положено повышенное пособие на ребенка – вместо федеральных 3000 рублей 4200.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской областной больнице появится кислородная станция. Система будет производить из окружающего воздуха чистый кислород, который необходим пациентам с коронавирусом (Подробности)

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 20 апреля 2020 года: 403 зараженных, 28 выздоровевших и 3 человека умерли. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 20 апреля 2020 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дарья Асламова – о дочке, которая помогает лечить больных коронавирусом: Боевое крещение моей Сони
Наш военкор Дарья Асламова продолжает рассказывать, как ее дочь – московский врач-кардиолог - отправилась на передовую линию помогать в борьбе со страшным заболеванием
Новости 24
В Мурманске до конца мая приведут в порядок четыре железнодорожных переезда
Умелец из Карелии отправится на фестиваль в Кандалакшу на ладье, сделанной своими руками
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: из-за заболевшего коронавирусом врача в Мурманской областной больнице закрыли на карантин отделение гинекологии
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: один рабочий из Белокаменки выписан, еще 100 ждут подтверждения отрицательных тестов
Yota открыла продажи SIM-карт в Merlion
Министерство образования Мурманской области готовится проводить ЕГЭ в масках и на дистанции в 1,5 метра
В Мурманске построят новое здание прокуратуры за 336 миллионов рублей
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Родители детей, потерявшие работу из-за коронавируса, получат повышенное пособие на ребенка
В Умбу выпустили 561 тысячу мальков атлантического лосося
Еще двоих человек и ребенка в Мурманской области излечили от коронавируса
Нарушение режима самоизоляции в Мурманске: В Кировске и Ковдоре составлено 33 протокола на тех, кто вышел из дома без веской причины
В Никеле собираются установить флюгер на крыше известного дома
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: 63 человека в Мурманской области получили выплату по безработице в 27899 рублей
В Апатитах водитель с президентскими связями попался пьяным за рулем
Министр образования Мурманской области о дистанционном обучении: «Школьники с 1-го по 8 класс будут учиться без домашних заданий и отметок»
На ямочный ремонт в семи муниципалитетах из бюджета Мурманской области выделят около 30 миллионов рублей
Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом: «Оперативный штаб, скорее всего, примет решение о серьезной ответственности за нарушение принятых мер»
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 20 апреля 2020 года: 403 зараженных, 28 выздоровевших и 3 человека умерли
В Мурманске из горящей квартиры спасли двух человек
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: У медработников поликлиники КНЦ РАН подтвердили коронавирус
Завершены поиски женщины, которая ночью на такси уехала к Домику моржей
Третьей жертвой коронавируса в Мурманской области стала 85-летняя жительница Кировска