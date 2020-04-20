Ситуация с коронавирусом в Мурманске: из-за заболевшего коронавирусом врача в Мурманской областной больнице закрыли на карантин отделение гинекологии

20 Апр 2020 2020-04-20T17:09:25+03:00

За закрытыми дверями врачи и пациенты будут жить до 30 апреля

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Вслед за госпиталем в Североморске и Кировско-Апатитской больницей, где у пациентов тест на коронавирус оказался положительным, временно закрылось на карантин и гинекологическое отделение Мурманской областной больницы имени П.А. Баяндина.

- Отделение гинекологии будет на карантине до 30 апреля включительно. Усиленные меры безопасности ввели из-за врача медучреждения, который заразился коронавирусом, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области. - Сейчас пациенты отделения получают питание бесконтактным способом.

У северянок же есть возможность записаться на прием в Мурманский областной многопрофильный центр на улице Володарского или в медсанчасть «Севрыба». Также гинекологи продолжают работать в перинатальном центре и в Мурманском многопрофильном центре имени Н.И. Пирогова. Так, что без помощи жительницы Заполярья не останутся.

Напомним: в Мурманской областной больнице из-за коронавируса приостановили запись на плановые консультации. Кроме того, временно не работает медцентр женского здоровья «Белая роза».

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ИСТОЧНИК KP.RU