2020-04-17T17:39:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: В Североморске госпиталь закрыли на карантин

В реанимации у пациента тест показал положительный результат на COVID-19
Варвара РУСЛАНОВА
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Врачи не дают никаких прогнозов о состоянии пациента с коронавирусом.Врачи не дают никаких прогнозов о состоянии пациента с коронавирусом.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Коронавирус продолжает свое шествие по Кольскому полуострову. Не прошло и двух недель как на карантин закрыли два этажа Кировско-Апатитской больницы, где у одной их пациенток с пневмонией подтвердился COVID-19, как ситуация повторяется в Североморске.

На этот раз двери на карантин захлопнул госпиталь Северного флота. У одного из пациентов в реанимации тест на коронавирус дал положительный результат.

- Зараженный – бывший военнослужащий. Его состояние стабильное, но никаких прогнозов врачи не дают, - сообщил источник «КП», знакомый с ситуацией.

Теперь, по стандартной схеме Роспотребнадзора, придется проверить на COVID-19 всех остальных пациентов этого отделения, медперсонал и близких пенсионера. Напомним: пока в Североморске два официально подтвержденных случая. Информацией о том, является ли пациент госпиталя Северного флота одним из них или нет, редакция пока не располагает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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