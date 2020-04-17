Ситуация с коронавирусом в Мурманске: В Североморске госпиталь закрыли на карантин

17 Апр 2020 2020-04-17T17:39:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Коронавирус продолжает свое шествие по Кольскому полуострову. Не прошло и двух недель как на карантин закрыли два этажа Кировско-Апатитской больницы, где у одной их пациенток с пневмонией подтвердился COVID-19, как ситуация повторяется в Североморске.

На этот раз двери на карантин захлопнул госпиталь Северного флота. У одного из пациентов в реанимации тест на коронавирус дал положительный результат.

- Зараженный – бывший военнослужащий. Его состояние стабильное, но никаких прогнозов врачи не дают, - сообщил источник «КП», знакомый с ситуацией.

Теперь, по стандартной схеме Роспотребнадзора, придется проверить на COVID-19 всех остальных пациентов этого отделения, медперсонал и близких пенсионера. Напомним: пока в Североморске два официально подтвержденных случая. Информацией о том, является ли пациент госпиталя Северного флота одним из них или нет, редакция пока не располагает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где в Мурманской области нет коронавируса. Мы выяснили, до каких муниципалитетов Заполярья COVID-19 не добрался (Подробности)

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 17 апреля 2020 года: 318 заболевших, 39 – с предварительно положительным диагнозом. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 17 апреля 2020 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU