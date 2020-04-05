Карантин по коронавирусу в Апатитах и Кировске: Три медработника могли подхватить COVID-19 у пациентки с пневмонией

5 Апр 2020 2020-04-05T17:46:53+03:00

Медики с подозрением на коронавирус не контактировали с зараженными. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Две санитарки и медсестра не контактировали с зараженными коронавирусом

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Число северян, получивших предварительно положительные результаты анализов на коронавирус, за последние сутки перевалило за 37. Последние три человека, у которых заподозрили COVID-19, - медработники Апатитско-Кировской городской больницы. Два этажа отделения в Апатитах, где трудились эти сотрудники, уже закрыли на карантин.

- Две санитарки и медсестра не работали с зараженными коронавирусом. Однако они могли контактировать с пациенткой их терапевтического отделения, которая лечилась от пневмонии. В ходе планового тестирования всех больных с таким диагнозом женщине был поставлен предварительно COVID-19, - сообщают подробности в оперативном штабе Мурманской области.

В Роспотребнадзоре региона продолжают эпидемиологическое расследование этого случая.

Напомним: после того, как четырех северян – они не соблюдали режим самоизоляции после возвращения из заграницы или контакта с зараженным коронавирусом – по решению суда отправили на принудительную госпитализацию, выезд из Кировска и Апатитов ограничили.

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ИСТОЧНИК KP.RU