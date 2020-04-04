Судебные иски против нарушителей карантина в Мурманской области: четвертого нарушителя принудительно госпитализировали

4 Апр 2020 2020-04-04T18:30:32+03:00

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4 апреля в Мурманске принудительно госпитализировали еще одного нарушителя самоизоляции. Это уже четвёртый иск против нарушителей карантина за два дня. - Октябрьский суд провел очередное заседание по самоизоляции. Женщина вернулась в Мурманск после поездки в Финляндию, но не стала сидеть дома, создав угрозу распространения коронавируса. Она должна была находиться на самоизоляции, а также сдать анализы на CoViD-19, но всё это проигнорировала. О том, что северянка нарушила меры безопасности, выяснил Роспотребнадзор. В результате был подан иск в суд и принято решение о её принудительной госпитализации, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Дело было рассмотрено с использованием видеоконференц-связи с личным участием нарушительницы.

Напомним: в Мурманске отправили на принудительную изоляцию трех человек. Двое из них контактировали с предположительно зараженным человеком, а третьей стала женщина, которая не ушла на карантин, вернувшись из туристической поездки в Кубу.

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ИСТОЧНИК KP.RU