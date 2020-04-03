Первые судебные иски против нарушителей карантина в Мурманской области: троих нарушителей принудительно госпитализировали

3 Апр 2020 2020-04-03T19:57:41+03:00

В Мурманской области - три первых иска к нарушителям карантина по коронавирусу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В оперативном штабе при правительстве Мурманской области сообщили, что в регионе - первые судебные иски против нарушителей карантина по коронавирусу. Всего таких нарушителей трое.

- Двое — семейная пара — были в круге контактов с предположительно зараженным человеком. Им было выдано предписание, по которому они должны были быть госпитализированы. Однако супруги грубейшим образом проигнорировали ограничения и отказались ехать в больницу. Третий нарушитель — женщина, вернувшаяся из туристической поездки на Кубу. Она не ушла на 14-дневный карантин, кроме того, продолжила ходить на работу, - сообщили в оперативном штабе.

О том, что эти северяне нарушают правила, выяснил Роспотребнадзор: напоминаем, его сотрудники получают данные обо всех всех северянах, которые прибывают из-за границы. Даже если те не позвонят сами на горячую линию, списки есть - и по ним будут отслеживать вместе с сотрудниками полиции, соблюдает ли человек самоизоляцию или нет.

- 3 апреля в Октябрьском суде состоялись заседания по искам в отношении нарушителей самоизоляции. Суд принял решение принудительно изолировать этих граждан. Судебные приставы совместно с сотрудниками скорой помощи проследовали по адресам, где нарушители самоизоляции находятся в настоящий момент. Их принудительно поместят на карантин в областную больницу им. Баяндина, - уточнили в оперштабе.

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