2020-04-20T09:46:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом: «Оперативный штаб, скорее всего, примет решение о серьезной ответственности за нарушение принятых мер»

Губернатор Мурманской области сказал, что северяне не понимают всей опасности коронавируса
Елена МОЛОДЦОВА
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Андрей Чибис прокомментировал сложившуюся ситуацию с коронавирусом. Фото: Правительство Мурманской областиАндрей Чибис прокомментировал сложившуюся ситуацию с коронавирусом. Фото: Правительство Мурманской области
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Вот уже которую неделю главной темой на еженедельных оперативных совещания у губернатора Мурманской области Андрея Чибиса является коронавирус. К сожалению, несмотря на все принятые меры, количество заболевших продолжает расти.

- На сегодняшний день в области у 403 человек выявлен этот вирус. Это очень большая цифра. Понятно, что значительная часть – больше 70% - это люди, которые работают на Белокаменке. Но и в других муниципалитетах есть существенный рост, - прокомментировал сложившуюся ситуацию Андрей Чибис.

Глава региона напомнил, что необходимо внимательно отнестись к принятым ограничительным мерам, которые, не исключают в правительстве, будут продлены на более длительный срок. Тем более, что в эти недели ожидается сильный рост заболевших. И только от ответственного соблюдения самоизоляции зависит темп этого увеличения.

- Огромное количество людей на улицах, большое количество автомобилей. Люди не понимают, насколько это опасно. На сегодняшнем заседании оперативного штаба еще раз проанализируем динамику роста по муниципалитетам и, скорее всего, примем решение об ужесточении мер и серьезной ответственности за нарушение уже мер, которые сегодня приняты, - отметил Андрея Чибис.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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