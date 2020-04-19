Коронавирус в Мурманске, последние новости на 20 апреля 2020 года: 403 зараженных, 28 выздоровевших и 3 человека умерли

19 Апр 2020 2020-04-19T23:35:12+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 20 апреля 2020 года

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Нет у коронавируса ничего святого – даже в православную Пасху он не сделал перерыв, а продолжил свое черное дело. Согласно последней информации оперативного штаба Мурманской области, в регионе уже 403 зараженных, 28 выздоровевших и 3 умерших. По-прежнему 16 пациентам поставлен предварительно положительный диагноз. Что касается жертв опасной инфекции, то все они из группы риска. Третьей погибшей в эпидемию стала 85-летняя жительница Кировска, которая лечилась самостоятельно дома.

Какой географический расклад эпидемии коронавируса в Заполярье?

Несмотря на все усилия властей и медиков, количество заболевших COVID-19 в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке продолжает расти – за сутки эта цифра увеличилась с 258 до 290 случаев. Аналогичная ситуация и в Апатитско-Кировской агломерации, где после того, как коронавирус подтвердили у медработников поликлиники КНЦ РАН, число зараженных выросло до 69. В Мурманске пока больших скачков случаев COVID-19 не происходит – 13 заболевших.

В остальных муниципалитетах ситуация остается стабильной: в Заполярном и ЗАТО Александровск – по 10 заболевших, Североморске - три, Мончегорске и Полярных Зорях – два, Кандалакше – один. Остальные муниципалитеты коронавирус, к счастью, пока обошел своим вниманием. За исключением Оленегорска, который дебютировал в рейтинге заболеваемости COVID-19. Там подтверждено сразу три случая.

По-прежнему под наблюдением медиков остаются 372 человека с подтвержденным диагнозом. Помимо них в стационарах проходят лечения по эпидпоказаниям 162 пациента с ОРВИ. 369 северян находятся на самоизоляции, 717 – на обсервации и 155 человек – с нее сняты.

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