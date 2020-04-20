Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: 63 человека в Мурманской области получили выплату по безработице 27899 рублей

20 Апр 2020 2020-04-20T12:15:45+03:00

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Коронавирус больно ударил не только по здоровью северян, но и по их благосостоянию. Чтобы поддержать тех, кто остался без работы по вине эпидемии, правительство Мурманской области решило увеличить пособие по безработице до северного МРОТ.

- С 30 марта по 19 апреля в Центре занятости было зарегистрировано 2846 обращений, поставлено на учет с целью поиска работы 1970 граждан, признано безработными – 956 северян. 39 отказано в статусе безработного, - сообщила вице-губернатор и министра финансов Мурманской области Елена Дягелева. – Единовременное региональное пособие получили 63 человека на общую сумму 687 771 рубль. Федеральное пособие получили все 956 безработных на общую сумму больше 33 миллионов рублей. В ближайшие дни оставшиеся 893 северянина получат региональную доплату.

Также вице-губернатор подчеркнула, что решение об установлении единовременной региональной доплаты и перечислении средств принимается в течение одного рабочего дня. Алгоритм прост: встаем на учет в центр занятости, получаем статус безработного и уведомление о назначении или отказе в получении доплаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU