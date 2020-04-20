Еще двух человек и ребенка в Мурманской области излечили от коронавируса
Прошедшие выходные ознаменовались ростом летальных исходов от коронавируса. Напомним: жертвами COVID-19 стали 73-летняя мурманчанка, вернувшаяся недавно из Санкт-Петербурга, и 85-летняя жительница Кировска, лечившаяся дома. Теперь же из оперативного штаба Мурманской области пришли хорошие новости.
- Специализированный центр инфекционных заболеваний Мурманской областной больницы покидают сразу три выздоровевших от новой коронавирусной инфекции пациента. Среди них один несовершеннолетний, - сообщили в оперштабе, подчеркнув, что подобранное врачами лечение дает положительный результат.
Всего в Мурманской области смог победить COVID-19 31 человек. В регионе пока насчитывается три жертвы коронавируса.
Однако власти региона продолжают прогнозировать рост заболевших и готовятся ужесточить меры. В частности сотрудникик полиции уже выписали 33 протокола нарушителям самоизоляции в Кировске и Ковдоре.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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