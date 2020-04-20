Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 20 апреля 2020 года: 403 заболевших, 16 – с предварительным диагнозом

Как и прогнозировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, количество заболевших коронавирусом продолжает расти. Правда, пока без огромных скачков, а, так сказать, планомерно.

Согласно последней информации оперативного штаба Мурманской области, в Заполярье 403 случая COVID-19. А это значит, что за минувшие сутки диагноз подтвердили еще у 46 человек. При этом растет как число выздоровевших, так и, увы, умерших. Врачам удалось вылечить 28 пациентов. Между тем, в Мурманской области зафиксирован третий летальный исход от COVID-19 – жертвой коронавируса стала 85-летняя жительница Кировска, которая лечилась дома.

В географии эпидемии в Заполярье не произошло существенных изменений. Самая большая вспышка – на масштабной стройке в Белокаменке, где заболело 290 рабочих. Между тем, подрядчики начали постепенно эвакуировать оттуда своих людей. Так, в Самару улетел самолет со 176 рабочими – у всех тесту на COVID-19 дважды показывали отрицательный результат. Кроме того, еще 219 человек со стройки перевели на самоизоляцию в гостиницу «Моряк» - выборочные анализы также показали отсутствие опасной инфекции.

Чуть менее тревожная ситуация в Апатитско-Кировской агломерации, где коронавирус подтвердили у медработников поликлиники КНЦ РАН. Правда, о количестве зараженных в медучреждении не сообщается. Между тем, общее количество заболевших в двух городах выросло до 69 человек. В других муниципалитетах картина эпидемии менее масштабна: Мурманск – 13 подтвержденных случаев COVID-19 (+1 за сутки), Заполярный – 10, Полярный – 6, Снежногорск – 4, Североморск – 3, Мончегорск и Полярные Зори – по два, Кандалакша – один. И дебютировал в этом рейтинге Оленегорск, в котором выявили сразу трех заболевших.

Однако не только количеством зараженных проявляется коронавирус. В Мурманске, например, у благотворительного фонда «Добрый мир», который раздает по воскресеньям горячие обеды нуждающимся, почти вдвое выросло число подопечных и это, несмотря на все меры принимаемые правительством региона.

Также из Таиланда Андрею Чибису и его команде удалось вызволить 16 заполярных туристов, которые не успели вернуться до закрытия границ. Однако вопрос с еще 18 северянами, застрявших из-за коронавируса на Пхукете, остается открытым.

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