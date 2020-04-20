Нарушение режима самоизоляции в Мурманске: В Кировске и Ковдоре составлено 33 протокола на тех, тех вышел из дома не по веской причине

20 Апр 2020 2020-04-20T13:23:35+03:00

Только в двух районах области количество штрафов нарушителям самоизоляции перевалило за три десятка. Фото: Елена МОЛОДЦОВА

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Вот уже две недели как у сотрудников полиции появилось право штрафовать тех, кто нарушает режим самоизоляции, введенный в Мурманской области из-за коронавируса. Однако до недавних пор блюстители порядка ограничивались профилактическими беседами, а протоколы составляли едва ли не в исключительных случаях. Северяне поняли это и стали наглеть, а в ответ посыпались штрафы.

- К нам поступило 33 протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.6.1 КоАП России. Уже рассмотрено пять дел, лицам, нарушившим режим самоизоляции, назначены штрафы в 1000 рублей, - сообщает Кировский районный суд.

В Ковдоре сотрудники полиции пока поймали первого нарушителя. Мужчина вышел вечером 12 апреля из дома и попался наряду ППС. В качестве причины своего пребывания на улице северянин назвал поход в гости к сестре, за что и был оштрафован судом на 2000 рублей.

Напомним: первым нарушителем режима самоизоляции стал 16-летний житель Апатитов, который совершил мелкое хищение в магазине на другом конце города.

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