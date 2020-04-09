Законно ли штрафовать за нарушение самоизоляции в Мурманске: «Суды принимают такие решения, но доказать, что ты вышел не в гипермаркет, сложно»

9 Апр 2020 2020-04-09T15:01:14+03:00

В адвокатской палате Мурманской области рассказали, насколько реально получить штраф за выход из дома с 6 по 30 апреля

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Шутки в сторону! Несоблюдение режима самоизоляции северянами грозит Заполярью настоящей эпидемией. Чтобы минимизировать риски и дисциплинировать граждан, власти решили штрафовать нарушителей. Насколько законна такая мера, разбиралась «Комсомолка»

- Сейчас в Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Сначала нарушитель получит предупреждение, на второй раз – штраф от тысячи рублей и в зависимости от количества последующих нарушений эта сумма может увеличится до 30 тысяч рублей, - объясняет руководитель адвокатской палаты Мурманской области Роман Кузнецов. – Суды уже принимают такие решения. Все законно. Единственное, сложно доказать, ты вышел не в гипермаркет. С точки зрения логики, целесообразнее было использовать в постановлении формулировку «ближайший супер или гипермаркет», а не придумывать какую-то объяснительную, в которой можно написать все, что угодно.

Согласно постановлению правительства Мурманской области от 4 апреля 2020 года, северяне могут покидать свои квартиры в семи исключительных случаях, в частности, чтобы сходить «в ближайшее место приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена. Допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящих вблизи мест проживания граждан». Вот и получается, что в любой непонятной ситуации ответ один – следую в гипермаркет. Сотрудники полиции уже патрулируют улицы.

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