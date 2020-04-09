2020-04-09T11:29:48+03:00
Общество

Администрация Мурманска отдала многодетной семье два ноутбука для дистанционного обучения

Раньше три девочки-школьницы учились за одним портативным компьютером
Мария ПАШЕНКОВА
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Евгений Никора привез в семью Тамбовых два ноутбука. Фото: администрация МурманскаЕвгений Никора привез в семью Тамбовых два ноутбука. Фото: администрация Мурманска
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Дистанционное обучение из-за коронавируса стало головной болью и для педагогов, и для родителей. Первым пришлось срочно осваивать разные программы, писать материал с учетом того, что дети сидят не за партами, а перед мониторами.

А родителям приходится думать, как... не сойти с ума от постоянного шума, вопросов детей, которые не понимают материала. Еще один важный момент: что делать, если компьютер дома один, а он нужен и родителям, работающим на удаленке, и детям?

В семье жительницы Мурманска Людмилы Тамбовой столкнулись с такой проблемой - три сестры-школьницы не могли поделить гаджет. Через наших коллег сообщение об этом было передано в администрацию города. Глава администрации Евгений Никора лично привез семье два портативных компьютера.

- Решили передать два ноутбука, которые как раз были в запасе, в пользование девчонкам до конца учебного года. Завтра специалист настроит им машины для нормальной работы. Теперь Вика, Соня и Маша - умницы и отличницы - будут без проблем поспевать за учебным процессом, - сообщил Евгений Никора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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