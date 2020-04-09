Коронавирус в Мурманске, последние новости на 9 апреля 2020 года: 43 заболевших, 54 человека - с предварительно положительным диагнозом

За сутки число заболевших коронавирусом в Мурманской области увеличилось сразу на 25 человек и теперь составляет 43 случая. 38 из их числа все еще проходят лечение. Хорошая новость - еще трех человек в Заполярье вылечили от COVID-19, и общее число поправившихся составляет 5 человек.

По данным оперативного штаба, 89 человек находятся на обсервации, а 9 с нее сняты, у 54 - предварительно положительный диагноз, 795 человек самоизолировались.

Из-за резкого прироста числа больных, Мурманская область оказалась на шестом месте в стране по заболевшим за сутки и на 17-м по общему числу человек с COVID-19.

В правительстве Мурманской области продолжают думать над тем, как помочь малому и среднему бизнесу. В ЗАТО Александровск предложили свое решение по аренде, а губернатор Андрей Чибис сообщил, что предприниматели, которые не смогли работать в апреле, получат 27 800.

Пока мурманчане и жители других городов жалуются, что не всегда соблюдаются меры предосторожности, в Апатитах к этом подходят более ответственно, например, закрывают детские площадки и принимают медицинские маски на бесплатную утилизацию. А в Кировске, также, как и Апатиты, закрытом на карантин, строго подходят к тому, кто выезжает из города или пытается в него попасть.

Жители Кандалакши меж тем просили выключить сирены, которые пугали детей - и были услышаны. Также в правительстве региона пояснили, нужна ли справка для похода в магазин.

На этой неделе юные северяне учатся дистанционно, и не везде процесс проходит гладко.

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