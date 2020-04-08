Конференция Владимира Путина с Андреем Чибисом по теме коронавируса 8 апреля 2020: какие решение были приняты во время совещания

Коронавирус сейчас тема номер один в мире, все другие новости, кажется, отошли на другой план. Но если многие из нас могут себе позволить не читать сводку с полей борьбы с COVID-19, то у глав регионов выбора нет - они должны следить буквально за каждым чихом жителей. Иначе в Кремле строго спросят.

8 апреля президент Владимир Путин провел онлайн встречу с главами регионов, чтобы узнать, чем живут субъекты страны, что делают и дает ли это свои плоды. Владимир Владимирович отметил, что дал губернаторам право самим решать, какие ограничительные меры принять, но при этом будет строго спрашивать.

Глава Мурманской области Андрей Чибис отметил, что президент отметил следующие 2-3 недели как решающие в текущей ситуации - и в Заполярье под это мобилизованы все силы.

- Отдельно говорилось о медиках, они герои, на передовой ведут круглосуточную борьбу с CoViD-19. Президент сказал о дополнительном финансовом поощрение врачей и медперсоналу за их титанический труд в период коронавируса: врачам — 80 тысяч, среднему медперсоналу — 50 тысяч, младшему медперсоналу — 25 тысяч, врачам скорой помощи — 50 тысяч, фельдшерам, медсестрам, водителям скорой помощи — 25 тысяч, - отметил Андрей Владимирович. - В дополнение к этому будут выплачиваться и ежемесячные стимулирующие выплаты от региона, которые я объявил на прошлой неделе. Мурманские врачи и весь персонал, задействованный непосредственно в работе с коронавирусной инфекцией, до окончания периода повышенной готовности будут получать поддержку в размере от 20 до 80% от ставки с учетом отработанного времени. Соответствующее постановление я сегодня подписал.

Как уточнили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области, на доплаты в регионе могут рассчитывать почти 1700 медработников.

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