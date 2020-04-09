Рейд по нарушителям самоизоляции в Мурманске: «На улице стало гораздо спокойнее»

Сотрудники полиции нынче - бойцы второго фронта с коронавирусом, на первом, разумеется, - врачи. За смену блюстителям порядка приходится контактировать с огромным количеством людей, но в отличие от медиков они играют в лотерею: заражен встреченный ими гражданин или нет, неизвестно. Корреспондент «Комсомолки» прогулялась с пешим нарядом патрульно-постовой службы по Первомайскому району Мурманска и выяснила, как коронавирус изменил работу сотрудников полиции.

Главное - предупредить

- Перед нами стоит новая задача – помимо соблюдения общественного порядка, обращать внимание на граждан пожилого возраста, которые чаще всего становятся жертвами COVID-19 и должны соблюдать режим обязательной изоляции, и на группы больше двух человек, - говорит сотрудник патрульно-постовой службы полиции старший сержант Владимир Прибыш. – Сейчас важно не столько выписать штраф (это делается в исключительных случаях), сколько провести с мурманчанами профилактическую работу.

Задача старшего сержанта Владимира Прибыша - профилактика, а не штрафы.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

По словам полицейских, реакция на беседу с блюстителями порядка у всех разная: кто-то относится с пониманием, а кто-то, наоборот, агрессивно начинает утверждать, что никакого коронавируса не существует. Так или иначе, но закон надо соблюдать и не покидать квартиру без особой надобности. Что ж, проверим, как это работает на практике.

В магазин

Буквально через пару шагов старший сержант Прибыш и его напарник останавливают молодую пару, которая бодро шагает по улице Щербакова без масок. В самом начале разговора блюстители порядка успокаивают мурманчан, что их беседа носит исключительно профилактический характер, но без проверки документов не обойтись.

- Мы вышли в магазин! – говорит девушка.

Ответ, кстати, самый распространенный.

Самый распространенный ответ прохожих - идем в магазин.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

- Дело житейское, - отвечает Владимир Прибыш. – Но на будущее: лучше пишите список и отправляйте за продуктами мужа. А почему без масок? Нет в аптеке?

- Есть, но денег на них нет. Слишком дорого!

Старший сержант понимающе кивает, заполняет уведомление-анкету о проведенной беседе и отпускает прохожих с миром. Кстати, сам наряд ППС, как и положено, службу несет в масках и перчатках.

- Пока еще не привыкли к средствам индивидуальной защиты, но расцениваем их как часть обмундирования, наряду со спецсредствами и бронежилетом, - признается Владимир Прибыш.

Номера телефона нет

Следующим на пути пешего наряда ППС оказывается 84-летний мурманчанин в маске и с тросточкой.

- Я живу один. Особо помочь мне некому. Соседи вот хлеб приносили, запас продуктов есть, а медикаменты закончились. Пришлось в аптеку идти. В этой дорого слишком, сейчас до другой дойду, - разводит руками Юрий Васильевич.

Как показал рейд, не все пожилые мурманчане знают, как связаться с волонтерами.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Дедушка о волонтерах, готовых прийти на помощь, знает, а вот как им позвонить, информации у него нет – газеты не выписывает. За последние две недели Юрий Васильевич вышел едва ли не первый раз – вынести мусор да до аптеки дойти.

- Я руки и лицо с мылом мою, да вот маску надел, когда из дома решил выйти – вот и вся защита, - говорит прохожий.

Штрафовать пожилого северянина полицейские не стали, да и лишний раз волновать проверкой документов тоже – вряд ли дедушка приехал в аптеку на Баумана из другого района города.

23 километра

Не сказать, что вечером в Первомайском районе было слишком мало прохожих – мамы с детьми да одиночные пешеходы, спешащие по делам. Больше всего шансов заполучить штраф - у нарушителей общественного порядка. А как же быть, если живешь не по прописке? Тут тоже все

предельно просто – придется проследовать домой вместе с блюстителями порядка, доказав, что ваша версия правдива.

Один звонок и блюстители порядка знают, не отдыхал ли за границе в последнее время случайный прохожий или нет.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Кстати, теперь у наряда ППС есть возможность не только проверить, не находитесь ли вы в розыске, но и не вернулись ли вы недавно из-за границы и нет ли вас в базе по COVID-19.

- На улицах за эти несколько дней стало гораздо спокойнее, - делится наблюдениями старший сержант Прибыш. – Зато бытовых конфликтов стало больше в несколько раз. Люди вынуждены находиться друг с другом 24 часа в сутки, время коротают за алкоголем, а там и до ссоры недалеко.

Смена у пешего наряда полиции длится девять часов, если считать с обеденным перерывом. За это время полицейские прошагают по улицам Первомайского района порядка 25 километров и проведут профилактические беседы с десятком прохожих, тем самым подготовив мурманчан к грядущим штрафам.

КОНКРЕТНО

Какие штрафы предусмотрены за нарушение самоизоляции

Как уточнили в оперативном штабе, в КоАП РФ введена новая статья 20.6.1, предусматривающая ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. За совершение указанного правонарушения предусмотрена ответственность в виде предупреждения или административного штрафа: для граждан — от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч, для ИП — от 30 до 50 тысяч, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

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