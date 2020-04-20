2020-04-20T15:08:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Родители детей, потерявшие работу из-за коронавируса, получат повышенное пособие на ребенка

Вместо стандартных 3000 рублей им заплатят 4200
Елена ЧУМАКОВА
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Семьям, чьи кормильцы потеряли работу, помогут дополнительно.Семьям, чьи кормильцы потеряли работу, помогут дополнительно.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Не только региональное, но и федеральное правительство делает все, чтобы поддержать людей, оказавшихся по вине коронавируса в заложниках ситуации. Напомним: северянам, которые остались без работы с началом эпидемии в Мурманской области, выплачивают повышенное пособие в 27899 рублей. Его уже получили 63 человека, а в ближайшее время деньги дойдут и до остальных.

- Что касается пособия для родителей, потерявших работу, назначенное федеральным правительством, то для жителей Заполярья оно увеличивается с учетом регионального коэффициента с 3000 до 4200 рублей на каждого ребенка, - отметила вице-губернатор и министр финансов Мурманской области Елена Дягилева.

Что ж, в сегодняшней ситуации каждая копейка на счету, и увеличенное пособие придется как раз кстати семьям, чьи кормильцы остались без работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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