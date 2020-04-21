Жителей Абрам-Мыса просят не пользоваться водой из-под крана
Несмотря на то, что погода на Кольском полуострове отнюдь не весенняя – метели не забывают регулярно посещать регион, жители Абрам-Мыса, как никто другой в Заполярье, знают – весна пришла. Ведь вода в кране вновь испортилась.
- Населению жилого района Абрам-Мыс рекомендуется не использовать воду, подаваемую «Мурманскводоканалом» из реки Большая Лавна через централизованную сеть, для питья, приготовления пищи и удовлетворения санитарно-гигиенических потребностей, - информирует администрация Мурманска.
Власти уже обратились к местным торговым точкам района с просьбой организовать бесперебойную торговлю бутилированной водой. «Мурманскводоканал» принимает меры, чтобы устранить причину ухудшения качества H2O в кранах мурманчан.
В местной школе № 16 и детском саду № 76 в работу пустят специальные фильтры, установленные на системах холодного водоснабжения учреждений.
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