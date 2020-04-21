2020-04-21T15:49:26+03:00
Происшествия

Жителей Абрам-Мыса просят не пользоваться водой из-под крана

H2O на западном берегу Кольского залива испортил паводок
Елена ЧУМАКОВА
Поделиться:
Жителям Абрам-Мыса водой из-под крана лучше не пользоваться.Жителям Абрам-Мыса водой из-под крана лучше не пользоваться.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Несмотря на то, что погода на Кольском полуострове отнюдь не весенняя – метели не забывают регулярно посещать регион, жители Абрам-Мыса, как никто другой в Заполярье, знают – весна пришла. Ведь вода в кране вновь испортилась.

- Населению жилого района Абрам-Мыс рекомендуется не использовать воду, подаваемую «Мурманскводоканалом» из реки Большая Лавна через централизованную сеть, для питья, приготовления пищи и удовлетворения санитарно-гигиенических потребностей, - информирует администрация Мурманска.

Власти уже обратились к местным торговым точкам района с просьбой организовать бесперебойную торговлю бутилированной водой. «Мурманскводоканал» принимает меры, чтобы устранить причину ухудшения качества H2O в кранах мурманчан.

В местной школе № 16 и детском саду № 76 в работу пустят специальные фильтры, установленные на системах холодного водоснабжения учреждений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области запасы снега превышают прошлогодние в 2,2 раза. Талые воды грозят подтопить 41 жилой дом в Варзуге (Подробности)

В Кировске спасли щенка, который просидел в пустой квартире без еды и воды почти неделю. Малыш уже нашел дом и получил имя Норд (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенница из Мурманска ограбила 88-летнюю пенсионерку, в квартире которой она латала крышу
Андрей Чибис о ситуация с короанвирусом: «Морской рыбалке в Мурманской области быть, но при соблюдении трех условий»
Нарушение режима самоизоляции в Мурманске: В Североморске и Апатитах выписали штраф 55 прохожим, вышедших на улицу по неуважительной причине
Жителей Абрам-Мыса просят не пользоваться водой из-под крана
Из-за коронавируса поезд Мурманск - Крым курсировать пока не будет
Мурманчанин, который связал знакомого проводом от пылесоса и заколол его ножом, пойдет под суд
Студенты, получившие наивысший балл на ЕГЭ, раскроют школьникам секреты успешной сдачи экзаменов
Как будет работать поликлиника КНЦ РАН в Апатитах, где объявили карантин по коронавирусу
МегаФон запустил продажу решений для организации удаленных рабочих мест
Весна не спешит: в Мурманскую область пришло похолодание
Трем сирийцам не удалось добраться до Норвегии на лодке
Мурманская область вошла в тройку самых серьезных очагов коронавируса в России
Мурманская область – на дне рейтинга по числу долгожителей
В Мурманском областном драмтеатре появятся красочные витражи за 6,4 миллиона рублей
Коронавирус в Мурманске, последние новости на 21 апреля 2020 года: 438 зараженных, 32 выздоровели и 3 человека умерли
В Мурманске до конца мая приведут в порядок четыре железнодорожных переезда
Умелец из Карелии отправится на фестиваль в Кандалакшу на ладье, сделанной своими руками