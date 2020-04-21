Весна не спешит: в Мурманскую область пришло похолодание

21 Апр 2020 2020-04-21T11:40:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Весна никак не хочет радовать северян своим приходом, что очень жаль. Солнышко скрылось за тучами и в кольский край нагрянуло похолодание. Бррр !Хотя с другой стороны такая погода способствует соблюдению режима самоизоляции, который продолжает действовать в Мурманской области.

- 21 и 22 апреля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, который сместился с севера Баренцева моря на юг Новой Земли. По Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер, временами мокрый снег, постепенное понижение температуры воздуха, которая будет колебаться от +1 до +6 градусов. Местами гололедица, - сообщают в Мурманском гидрометцентре.

По словам синоптиков, ливневые осадки в виде снега будут наблюдаться по всей области. Похолодание продлится минимум до конца недели. Так что всем стоит одеваться потеплее, выходя на улицу, а вообще лучше по возможности сидеть дома. Так и ветром не сдует, и коронавирус подхватить не удастся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске зацвели первые подснежники. Нежные растения появились в районе дома №1 на улице Инженерной (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU