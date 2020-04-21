2020-04-21T11:40:06+03:00
Общество

Весна не спешит: в Мурманскую область пришло похолодание

В Заполярье бушует сильный ветер, снег, а температура воздуха понижается
Наталья ЛОБАНОВА
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Погода не хочет радовать жителей Заполярья.Погода не хочет радовать жителей Заполярья.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Весна никак не хочет радовать северян своим приходом, что очень жаль. Солнышко скрылось за тучами и в кольский край нагрянуло похолодание. Бррр !Хотя с другой стороны такая погода способствует соблюдению режима самоизоляции, который продолжает действовать в Мурманской области.

- 21 и 22 апреля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, который сместился с севера Баренцева моря на юг Новой Земли. По Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер, временами мокрый снег, постепенное понижение температуры воздуха, которая будет колебаться от +1 до +6 градусов. Местами гололедица, - сообщают в Мурманском гидрометцентре.

По словам синоптиков, ливневые осадки в виде снега будут наблюдаться по всей области. Похолодание продлится минимум до конца недели. Так что всем стоит одеваться потеплее, выходя на улицу, а вообще лучше по возможности сидеть дома. Так и ветром не сдует, и коронавирус подхватить не удастся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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