В Кировске спасли щенка, который просидел в пустой квартире без еды и воды почти неделю

2 Апр 2020 2020-04-02T16:40:53+03:00

Малыш Норд родился под счастливой звездой - за несколько дней его смогли вызволить из пустой квартиры и нашли ему новую семью. Фото: Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ

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Чудесная история произошла в первые дни нерабочей недели в Кировске. Правда, изначально у нее были все шансы обернуться трагедией. К счастью, по соседству оказалась неравнодушная к чужой беде женщина.

- Три раза в день я хожу гулять со своей собакой, а на днях приметила, что на балкон квартиры на втором этаже выбегает щенок, ставит лапы на ограждение и лает. Обычно здесь жили асоциальные личности, но вот уже как неделю никого не было видно. Дверь незастекленного балкона была распахнута настежь, - вспоминает, как начиналась эта история, жительница Кировска Татьяна.

Так продолжалась дня четыре, а на пятый день малыш не выбежал как обычно из квартиры при звуке домофона. Татьяна позвала щенка, но он не откликнулся. Женщина решила, что произошло непоправимое, и вызвала спасателей. Те приехали вместе с полицией, забрались по лестнице на второй этаж и вынесли на свободу обессиленного малыша. Вот только судьба кошки, которая жила с ним, так и не известна.

- Щенка я стала звать Рыжим. Отмыла, накормила и разместила объявление, на которое откликнулась молодая семья. Ребята забрали его, а на следующий день позвонили - я уже, признаться, подумала, что хотят его вернуть – и рассказали, что решили наречь спасенного малыша Нордом. Вероятно, пса – ему от роду 4-4,5 месяца всего – били, потому что при виде мужских ног он весь сжимается в комок. Но теперь, надеюсь, его ждет счастливая судьба, - говорит Татьяна.

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