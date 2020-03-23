2020-03-23T10:40:52+03:00
Общество

В Мурманске странная женщина украла собаку

Лину вернули хозяевам благодаря репостам [видео]
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Лина сбежала от хозяйки, а странная женщина решила забрать ее себе. Фото: Инна ЛюбеткоЛина сбежала от хозяйки, а странная женщина решила забрать ее себе. Фото: Инна Любетко
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В Мурманской области много бездомных собак, хочешь себе друга - выбирай любого, приюты переполнены. Но некоторые северяне крадут животных, которые уже обрели дом, и понять их сложно.

Вот и в Мурманске женщина зашла во двор, отделенный шлагбаумом, взяла чужую собаку, которая отбежала от выгуливавшей ее девочки, и спокойно с ней ушла. Причем большой корысти в этом не было - животное не породистое.

- Украли со двора по адресу Шмидта 37 в 9.41. Пошла в сторону улицы Дзержинского, - написала Инна Любетко хозяйка собаки по кличке Лина. - Может, кто-то видел или у кого-то во дворе появилась стриженая темненькая дворняжка.

К счастью, на поиск мокроносого много времени не ушло.

- Лина нашлась благодаря вашим репостам. Позвонил мужчина и сказал, что их странная соседка гуляет с похожей на Лину собачкой. Эти три дня Лина провела в маргинальной обстановке, адресник, естественно, с нее сняли, но, надеюсь, ее там не обижали, так как люди похожи скорее на душевнобольных.

В полиции Мурманска уточнили, что принимали заявление от северянки, но когда собака нашлась, хозяйка поблагодарила полицейских и сказала, что проверять историю больше не надо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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