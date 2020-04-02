Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: Владельцы животных не отпускают своих питомцев на самовыгул и убирают экскременты

2 Апр 2020 2020-04-02T11:38:03+03:00

А вот собак и кошек не стали чаще брать или выкидывать из-за пандемии коронавируса

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В США приюты для бездомных животных опустели, а в Турции, несмотря на эпидемию коронавируса, выделены специальные люди, которые выходят кормить бездомных кошек и собак. Как COVID-19 отразился на жизни хвостатых обитателей Кольского полуострова?

- К сожалению, наших подопечных не стало меньше и, к счастью, их не стало больше. В социальных сетях своевременно прошла информация, что животные не представляют угрозу и не переносят коронавирус. В сегодняшней ситуации наличие собаки во многих семьях – единственный повод и возможность выйти из дома и пройтись, - говорит представитель Фонда поддержки бездомных животных «Ищу Человека» Виктория Клепикова.

Но если в областном центре ничего особенного в зоомире не происходит, то в Мончегорске волонтеры заметили положительную динамику.

- Ситуация с коронавирусом никак не повлияла на раздачу животных в семьи. В среднем в месяц из приюта забирают по 6-7 собак. Март 2020 года не стал исключением, - рассказывает руководитель общественного приюта «Дом с хвостом» в Мончегорске Елена Дебеляк. – Отказные животные были и до пандемии и даже больше, чем теперь. Однако в последние несколько дней я заметила, что в городе стало меньше собак на самовыгуле. Горожане стараются сидеть дома, а питомцев выгуливать на поводке, как и положено, в ста метрах от дома и убирают за ними продукты их жизнедеятельности.

В Мончегорске даже запустили фотоквест «А из нашего окна…», участником которого предлагают фотографировать местных жителей, гуляющих с собаками и присылать волонтерам. Таким образом зоозащитники выяснят, сколько в городе ответственных владельцев, а сколько пренебрежительных.

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