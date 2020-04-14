2020-04-14T16:32:30+03:00
Общество

В Мурманской области запасы снега превышают прошлогодние в 2,2 раза

Талые воды грозят подтопить 41жилой дом в Варзуге
Елена МОЛОДЦОВА
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Паводок должен пройти без ЧП, хотя риски есть в Варзуге и Кандалакшском районе.Паводок должен пройти без ЧП, хотя риски есть в Варзуге и Кандалакшском районе.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Несмотря на то, что за окном уже который день метет, весна все же уже близко, а значит, совсем скоро столь обильно выпавший этой зимой снег начнет таять. Готова ли Мурманская область к предстоящему половодью?

По данным Мурманского гидрометцентра, запасы воды в снегу на севере региона составляют 140% от нормы, на остальной территории – до 180%. Запасы снега превышают прошлогодние в 2,2 раза. Высота снежного покрова – 140 сантиметров, а в предгорных районах – до 160 сантиметров, что на 17 сантиметров больше нормы 2019-года. На большинстве водных объектов толщина льда также превышает норму и составляет от 50 до 85 сантиметров.

- Горизонты водохранилищ выше нормы от 30 сантиметров до 1,5 метров. Уровень Серебрянского водохранилища выше прошлогоднего на 3 метра. В связи с чем с 3 апреля уже открыты холостые сбросы воды. Начало паводкового периода ожидается в конце апреля, - отметил Дмитрий Филиппов, вице-губернатор Мурманской области. – Прогнозируется подтопление 41 жилого дома в Варзуге. Там уже разворачивается пункт временного размещения на 77 человек.

Чтобы этого не произошло, лед в Варзуге будут чернеть, а в случае угрозы жителям – и взрывать. В Кандалакшском районе холостые сбросы на Княжегубской ГЭС могут вновь привести к подмыванию земляного полотна, ведущего к мосту через реку Ковда, из-за чего в изоляции окажутся 35 человек. Связь с большой землей люди будут держать с помощью двух катеров ГИМС. В целом же, все ситуация под контролем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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