Андрей Чибис о ситуация с короанвирусом: «Морской рыбалке в Мурманской области быть, но при соблюдении трех условий»

21 Апр 2020 2020-04-21T15:41:30+03:00

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Две недели северяне с тоской в глазах вынуждены были сидеть на берегу и смотреть, как мимо проходят целые косяки мойвы и трески. Напомним: из-за коронавируса выход маломерных судов в море запретили. Возмущению северян не было предела! Губернатор Мурманской области Андрей Чибис лично пообщался с рыбаками и обещал подумать о послаблении мер. И вот свершилось!

- Морской рыбалке быть, но только при соблюдении ряда условий, - поделился хорошей новостью Андрей Чибис. – Во-первых, рыбачить могут только местные жители с пропиской в том населенном пункте, откуда будут выходить в море. Во-вторых, на судне может находиться в два раза меньше людей, чем оно максимально вмещает. В-третьих, нужно использовать средства индивидуальной защиты.

Выходить в море можно будет уже в выходные по согласованию с местной администрацией и без признаков простуды. Списки тех, кто сможет рыбачить, подготовят в ближайшие пару дней. Глава региона предупредил, если прознает о попытках провести провезти на рыбалку туристов, послабления не только отменит, но и ужесточит.

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