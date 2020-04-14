Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Андрей Чибис пообещал подумать, можно ли разрешить местным жителям морскую рыбалку во время пандемии

14 Апр 2020 2020-04-14T10:27:27+03:00

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- Не лучше ли было оставить рыбакам возможность в это тяжелое время самим добывать себе и своим семьям экологически чистую еду, минимизируя контакты с посторонними и не загонять еще больше народу в очереди к кассам магазинов? Очень просим от лиц териберчан открыть море для маломерных судов и позволить местным жителям добывать треску для пропитания в это тяжелое для всех время, - такая петиция в адрес администрации президента России появилась на change.org.

Андрей Николаев создал документ после того, как стало известно, что из-за пандемии коронавируса было запрещено маломерным судам выходить в море. И это в разгар мойвенной и тресковой путины. К слову, ни одни жители Териберки возмутились такому решению. Запрет ударил сразу по нескольким уголкам Заполярья. В том числе и по жителям Полярного. С рыбаками из закрытого города губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился лично, а с териберчанами обсудил проблемный вопрос по видео.

- Спасибо мужикам из Полярного за понимание, что коронавирус это не шутки, и за то, что, несмотря на большой соблазн, не выходят в море и соблюдают введенные ограничения, - отметил глава региона. – Я знаю о том, что запрос на послабление мер большой, но одновременно знаю и вижу большие риски. Именно эти жесткие ограничения помогли нам предотвратить въезд большого количества туристов на рыбалку и избежать распространения вируса в наших прибрежных населенных пунктах.

Обещать невозможное Андрей Владимирович не стал, но поручил местным властям проработать это проблемный вопрос: возможно ли и на каких условиях смягчить запрет для маломерных судов.

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