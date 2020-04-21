«Браслеты не для осужденных»: В Мурманск доставили 120 электронных устройств слежения за пациентами с коронавирусом в легкой форме

О том, что на жителей Заполярья, у которых коронавирус протекает в легкой форме, могут надеть электронные браслеты, губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил после того, как количество зараженных COVID-19 второй раз за неделю увеличилось вдвое. Из резервного фонда региона на закупку специальных устройств выделили 1,5 миллиона рублей, и вот 120 электронных браслетов слежения за пациентами прибыли на Кольский полуостров из Воронежа.

- Сразу хочу отметить, что это не «тюремные» браслеты, как их уже окрестили в соцсетях. Это промышленные устройства для контроля сотрудников на удаленных объектах. Такие системы используют, например, газовики и нефтяники, - объясняет Сергей Леонидов, директор компании FTnet. – Наши браслеты позволят освободить места в больницах для пациентов с тяжелой формой коронавируса. Те, кто переносит COVID-19 легко, смогут лечиться дома.

Специально для северян в компании перенастроили устройства, оснастили их тревожной кнопкой, разработали программное обеспечение и мобильное приложение. Так, например, в каждый браслет входит модуль связи с сим-картой. Если пациенту станет плохо, он сможет подать сигнал. В случае если человек потерял сознание и не может позвать на помощь, браслет с помощью акселерометра определит, что человек упал, и сам подаст сигнал тревоги на диспетчерский пункт. Как и если пациент решит нарушить карантин или снять браслет. Модуль ГЛОНАСС поможет определить маршрут сбежавшего больного и круг его контактов на свободе. Кроме того, в мобильном приложении будут отмечать свою температуру и самочувствие.

- Подчеркну, что браслеты, которыми крепится устройство, одноразовые, гипоаллергенные, ударопрочные и водонепроницаемые, а значит, позволяют соблюдать гигиену даже на карантине. Снять его можно только разрезав ремешок, о чем диспетчер сразу получит сигнал, - говорит Сергей Леонидов.

Цена одного такого электронного комплекта, в который входят браслет, трекер и метка, - от 11500 рублей.

Похоже, что закупленные правительством устройства значительно облегчат жизнь врачам, а пациентам с легкой формой позволят оставаться дома, а не лежать в инфекционных отделениях. Что до ограничения свободы передвижения, то вряд ли кто-нибудь из северян хочет, выйдя на улицу, столкнуться с безответственным больным коронавирусом. Однако пока в правительстве не приняли решение, когда заработает новая система.

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