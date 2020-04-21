2020-04-21T15:15:33+03:00
Коронавирус Covid-19

«Браслеты не для осужденных»: В Мурманск доставили 120 электронных устройств слежения за пациентами с коронавирусом в легкой форме

Устройства призваны облегчить жизнь и врачам и пациентам
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Трекер-браслеты гипоаллергенные, ударопрочные и водонепроницаемые.Трекер-браслеты гипоаллергенные, ударопрочные и водонепроницаемые.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

О том, что на жителей Заполярья, у которых коронавирус протекает в легкой форме, могут надеть электронные браслеты, губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил после того, как количество зараженных COVID-19 второй раз за неделю увеличилось вдвое. Из резервного фонда региона на закупку специальных устройств выделили 1,5 миллиона рублей, и вот 120 электронных браслетов слежения за пациентами прибыли на Кольский полуостров из Воронежа.

- Сразу хочу отметить, что это не «тюремные» браслеты, как их уже окрестили в соцсетях. Это промышленные устройства для контроля сотрудников на удаленных объектах. Такие системы используют, например, газовики и нефтяники, - объясняет Сергей Леонидов, директор компании FTnet. – Наши браслеты позволят освободить места в больницах для пациентов с тяжелой формой коронавируса. Те, кто переносит COVID-19 легко, смогут лечиться дома.

Специально для северян в компании перенастроили устройства, оснастили их тревожной кнопкой, разработали программное обеспечение и мобильное приложение. Так, например, в каждый браслет входит модуль связи с сим-картой. Если пациенту станет плохо, он сможет подать сигнал. В случае если человек потерял сознание и не может позвать на помощь, браслет с помощью акселерометра определит, что человек упал, и сам подаст сигнал тревоги на диспетчерский пункт. Как и если пациент решит нарушить карантин или снять браслет. Модуль ГЛОНАСС поможет определить маршрут сбежавшего больного и круг его контактов на свободе. Кроме того, в мобильном приложении будут отмечать свою температуру и самочувствие.

- Подчеркну, что браслеты, которыми крепится устройство, одноразовые, гипоаллергенные, ударопрочные и водонепроницаемые, а значит, позволяют соблюдать гигиену даже на карантине. Снять его можно только разрезав ремешок, о чем диспетчер сразу получит сигнал, - говорит Сергей Леонидов.

Цена одного такого электронного комплекта, в который входят браслет, трекер и метка, - от 11500 рублей.

Похоже, что закупленные правительством устройства значительно облегчат жизнь врачам, а пациентам с легкой формой позволят оставаться дома, а не лежать в инфекционных отделениях. Что до ограничения свободы передвижения, то вряд ли кто-нибудь из северян хочет, выйдя на улицу, столкнуться с безответственным больным коронавирусом. Однако пока в правительстве не приняли решение, когда заработает новая система.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за коронавируса поезд Мурманск-Крым курсировать пока не будет. Старт движения переносится до лучших времен (Подробности)

Как будет работать поликлиника КНЦ РАН в Апатитах, где объявили карантин по коронавируса. Из-за вспышки коронавируса жители Апатитов без помощи не останутся (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дарья Асламова – о дочке, которая помогает лечить больных коронавирусом: Боевое крещение моей Сони
Наш военкор Дарья Асламова продолжает рассказывать, как ее дочь – московский врач-кардиолог - отправилась на передовую линию помогать в борьбе со страшным заболеванием
Новости 24
Коммунальные службы Мурманской области запустили флешмоб #Платимвовремя
Мошенница из Мурманска ограбила 88-летнюю пенсионерку, в квартире которой она латала крышу
Андрей Чибис о ситуация с короанвирусом: «Морской рыбалке в Мурманской области быть, но при соблюдении трех условий»
Нарушение режима самоизоляции в Мурманске: В Североморске и Апатитах выписали штраф 55 прохожим, вышедших на улицу по неуважительной причине
Жителей Абрам-Мыса просят не пользоваться водой из-под крана
Из-за коронавируса поезд Мурманск - Крым курсировать пока не будет
Мурманчанин, который связал знакомого проводом от пылесоса и заколол его ножом, пойдет под суд
Студенты, получившие наивысший балл на ЕГЭ, раскроют школьникам секреты успешной сдачи экзаменов
Как будет работать поликлиника КНЦ РАН в Апатитах, где объявили карантин по коронавирусу
МегаФон запустил продажу решений для организации удаленных рабочих мест
Весна не спешит: в Мурманскую область пришло похолодание
Трем сирийцам не удалось добраться до Норвегии на лодке
Мурманская область вошла в тройку самых серьезных очагов коронавируса в России
Мурманская область – на дне рейтинга по числу долгожителей
В Мурманском областном драмтеатре появятся красочные витражи за 6,4 миллиона рублей
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 21 апреля 2020 года: 438 зараженных, 32 выздоровели и 3 человека умерли
В Мурманске до конца мая приведут в порядок четыре железнодорожных переезда
Умелец из Карелии отправится на фестиваль в Кандалакшу на ладье, сделанной своими руками