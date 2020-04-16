Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 16 апреля 2020 года: 268 зараженных, 15 выздоровевших и 1 умерший

16 Апр 2020 2020-04-16T07:13:49+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 16 апреля 2020 года

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После очередного двукратного увеличения зараженных коронавирусом в Заполярье и прогноза о еще более серьезном росте жители Кольского полуострова очередной сводки оперативного штаба Мурманской области ждали с замиранием сердца. Ну, что ж, северяне, можно выдохнуть. За стуки ситуация практически не изменилась.

По последним данным в Мурманской области 268 зараженных, 15 выздоровевших, у 87 – предварительно положительный диагноз и один человек умер. А это значит, что изменений в рейтинге не произошло. По-прежнему его абсолютным лидером остается Кольский район, на который приходится 77% всех заболевших в регионе. На втором и третьем месте остаются Кировск и Апатиты – 24 и 12 случаев соответственно. На четвертой строчке – Мурманск и 9 зараженных коронавиурсом. В Снежногорске и Полярном заражено в общей сложности 7 человек, Заполярном – 6, Мончегорске – 2, Североморске и Кандалакше – по одному.

Тем не менее еще 87 северянам поставлен предварительный диагноз, 133 пациента проходят лечение в стационаре от ОРВИ по эпидпоказаниям, 689 человек – на обсервации, 13 – с нее сняты.

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