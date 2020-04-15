Губернатор Мурманской области объяснил, почему запретил морскую рыбалку во время пандемии

15 Апр 2020 2020-04-15T16:41:12+03:00

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Вот уже десять дней не утихает тема запрета на выход маломерных судов в море на время пандемии коронавируса в Заполярье. Напомним: такая мера была введена по рекомендации Росрыболовства и взбудоражила северян – еще бы идет мойвенная и тресковая путина. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис лично встретился с взволнованными рыбаками и пообещал проработать возможность разрешить выход в море.

- Ни для кого не секрет, что многие восприняли первую неделю самоизоляции как дополнительные каникулы. Если бы мы своевременно не ввели запрет на выход маломерных судов в море, туристы нашли бы лазейку и приехали бы на рыбалку. Таким образом был остановлен гигантский туристический поток в отдаленные и заповедные уголки Заполярья, - объяснил свою позицию Андрей Чибис. – С тем, что принятое решение абсолютно верное, согласны и сами рыбаки, и главы муниципалитетов.

Тем более, что в отдаленных населенных пунктах много людей пожилого возраста, а вот медучреждений, готовых оказать помощь тяжелым больным коронавирусом, нет. Поэтому открытие рыбалки грозит таким поселениям моментальной вспышкой.

- Мы рассматриваем вопрос о том, чтобы разрешить местным жителям все-таки выходить в море на маломерных судах. Тем не менее, предварительный анализ показывает, что рыбалка – для преобладающего числа северян является хобби, либо дополнительным источником дохода и пропитания. Однако речь не идет об отсутствии средств к существованию, - отметил глава региона.

Тем не менее, окончательное решение отказать или удовлетворить просьбу заполярных рыбаков еще не принято.

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