Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 22 апреля 2020 года: 509 заболевших, 7 – с предварительным диагнозом

Северяне постепенно научились жить в условиях коронавируса, но ежедневной сводки оперативного штаба Мурманской области все равно ждут с нетерпением. Хотя, признаться, неумолимо растущее количество заболевших, уже не вызывает такого шока как в первое время.

Итак, согласно последней информации, количество подтвержденных случаев COVID-19 в Заполярье достигло 509. Коронавирус решил не церемониться и взял рекордную планку за сутки. К всеобщему облегчению, число жертв коронавируса пока не растет – опасная инфекция унесла жизнь трех северянок. А вот победы врачей над заразой множатся с каждым днем. На сегодняшний день из больниц выписаны уже 56 человек.

Географическая картина эпидемии в целом остается не изменой. Главный очаг коронавируса прочно укоренился в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке. Там заразившихся уже 367 человек. Апатитско-Кировская агломерация тоже не намерена сдавать свои позиции – COVID-19 подтвержден уже у 87 местных жителей.

Что до других муниципалитетов, то здесь ситуация более стабильна. В Мурманске насчитывается 17 заболевших, в Печенгском районе – 14, Полярном – 6, в Североморске – 5, в Снежногорске – 4, в Оленегорске – 3, Мончегорске и Полярных Зорях – по два и Кандалакше – один. И дебютировал в рейтинге на этот раз Ловозерский район с одним зараженным.

Кстати, к статистике зараженных неплохо бы добавить и статистику оштрафованных. На данный момент объединенная пресс-служба судов Мурманской области сообщает о 88 составленных протоколах в четырех муниципалитетах. К Ковдору и Кировску добавились Апатиты с 31 нарушителем и Североморске с 24. Пока предупреждения выписаны только во флотской столице, в остальных нарушителей режима самоизоляции наказали рублем.

Разумеется, рост заболевших в Заполярье вызывает беспокойство и не только у самих северян. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала Мурманскую область одним из трех серьезных очагов коронавируса в России.

А, между тем, губернатор Мурманской области Андрей Чибис пошел на встречу рыбакам, умолявших его разрешить выход в море. Глава региона смилостивился, правда, поставил ряд условий.

Тем временем, в Заполярье поставили 120 электронных браслетов для пациентов с легкой формой COVID-19.

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