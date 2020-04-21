Можно ли улететь из Мурманска во время режима обязательной самоизоляции

21 Апр 2020 2020-04-21T18:41:37+03:00

Самолеты из Мурманска летают каждый день, но выполняются далеко не все запланированные рейсы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из двух аэропортом в Мурманской области работает только один и то несколько часов в день

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Несмотря на эпидемию коронавируса в Заполярье и мире, авиасообщение внутри страны пока не прекращено, хотя нехорошие слухи ходили. Правда, из двух аэропортов в Мурманской области сейчас работает всего один. Напомним: аэропорт «Хибины» в Апатитах закрыли еще 3 апреля, а главная воздушная гавань Заполярья открывает свои двери только на три часа перед очередным рейсом.

- Как правило, в день выполняется три рейса: два в Москву и один в Санкт-Петербург. Если загрузка самолета маленькая, то рейс могут перенести, и пассажиры улетят на следующий день, - рассказывает источник «КП» в аэропорту «Мурманск». – Так, например, 21 апреля, в воздух поднялся только Embraer авиакомпании S7 с 69 пассажирами на борту.

Северяне продолжают летать, хотя, конечно, далеко не в таком количестве как раньше. Кому-то надо на операцию в столицу, кому-то на похороны. В общем, улететь из охваченного эпидемией Кольского полуострова можно, но покупая билеты, лучше перестраховаться и учесть, что рейс могут перенести.

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