Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Здание аэропорта «Мурманск» будут открывать за три часа до рейса

9 Апр 2020 2020-04-09T17:15:13+03:00

В здание аэровокзала можно будет попасть только за три часа до вылета рейса. Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Аэровокзал решено закрыть, а открывать только перед вылетом самолета

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Вслед за аэропортом «Хибины» в Апатитах, который закрыли из-за коронавируса до 26 апреля, произошли изменения в работе главной воздушной гавани Заполярья. Увы, из-за эпидемии количество выполняемых рейсов в столицы резко снизилось, а перелеты в Череповец и Архангельск и вовсе решено было отменить.

- В связи с эпидемиологической обстановкой, здание аэропорта «Мурманск» будет закрыто на время отсутствия рейсов. Аэровокзал будет открываться за 3 часа до вылета рейса по расписанию. Просим вас учитывать это при планировании поездки в аэропорт Мурманск. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, - информирует аэропорт «Мурманск».

Судя по онлайн-табло главной воздушной гавани Заполярья, 9 апреля здание открывалось дважды. Первый раз - ночью перед вылетом Embraer ERJ170 в 4.35, который выполнил рейс в московский аэропорт «Домодедово». Второй раз аэровокзал распахнул свои двери в 15.45 перед вылетом рейса СУ 1325 авиакомпании «Аэрофлот» в Москву. Airbus A320 поднимется в небо в 18.45. Все остальные рейсы на 9 апреля были отменены.

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