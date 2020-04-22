2020-04-22T00:16:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 22 апреля 2020 года: 17 зараженных, 3 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 22 апреля 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
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Ситуация с коронавирусом остается тревожной.Ситуация с коронавирусом остается тревожной.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Города и районы в Мурманской области, которые коронавирус обошел стороной, можно пересчитать по пальцам. И, увы, столица Заполярья в этот список не входит.

По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе подтверждено 509 случаев COVID-19. За сутки прирост составил 71 человек. Надо отдать должное, что и количество выздоровевших тоже не стоит на месте – 56 пациентов врачи смогли поставить на ноги. А вот количество летальных исходов осталось прежним – 3. В больницах остаются 450 человек, у которых подтвердился коронавирус. Изменилось, наконец, и число предварительно поставленных диагнозов - 7.

Чего нельзя сказать о самой столице Заполярья. Конечно, до лидера рейтинга заболевших – Белокаменки, где подтверждено уже 367 случаев COVID-19 – городу-герою далеко, но, тем не менее, число заразившихся растет и здесь. На сегодняшний день их насчитывается аж 17 человек. Апатитско-Кировская агломерация продолжает удерживать второе место – 87 заболевших. Остальные муниципалитеты, которые коронавирус обошел стороной, продолжают, к счастью, толпиться в хвосте этой гонки. В Печенгском районе - 14 зараженных, ЗАТО Александровск – 10, Североморске – пять, Оленегорске – три, Мончегорске и Полярных Зорях – по два, Кандалакше и Ловозерском районе – по одному.

Между тем, в Мурманск из Воронежа доставили 120 электронных браслетов для пациентов с легкой формой COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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