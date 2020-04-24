Правозащитник о ситуации с коронавирусом: «Вопрос этапирования осужденного с коронавирусом из Ревды в больницу при ИК-18 в Мурмашах не стоит»

24 Апр 2020 2020-04-24T13:30:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Коронавирус довольно давно гуляет по Кольскому полуострову. Он уже умудрился пробраться на закрытую масштабную стройку в Белокаменке и устроить там разгул эпидемии почти на 500 заболевших, а теперь добрался до мест не столь отдаленных.

Напомним: подтвержден случай COVID-19 у одного из осужденных исправительной колонии №23 в Ревде. Опасную инфекцию подозревают как минимум еще у четырех сидельцев.

- Зараженный чувствует себя хорошо. Температура больше не поднималась – сейчас 36,4. Болезнь протекает практически бессимптомно, - рассказа «КП» Юрий Мананков, заместитель председателя общественного совета Мурманской области. – Подчеркну, что на данный момент вопрос этапирования этого осужденного в областную больницу УФСИН при исправительной колонии №18 в Мурмашах не стоит. Во-первых, любая транспортировка такого пациента несет определенные риски для окружающих. Во-вторых, болезнь, как я уже сказал, протекает в легкой форме и нет никакого смысла перемещать его к другим больным из группы риска.

Отряд, в котором выявили случай опасной инфекции, изолирован. Осужденным дважды в день измеряют температуру, а еду приносят прямо в отряд. Никакой паники по поводу случившегося среди сидельцев нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный санитарный врач Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «У 90% зараженных болезнь протекает бессимптомно». Лена Лукичева подчеркнула, что ситуация с коронавирусом в Мурманской области остается напряженной (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: У осужденного из колонии № 23 в Ревде подтвердили коронавирус. Исправительное учреждение в Ревде закрыли на карантин из-за коронавируса (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU