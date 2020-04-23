Ситуация с коронавирусом в Мурманске: У пяти осужденных в колонии в Ревде подозревают коронавирус

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области становится все более тревожной. Помимо того, что количество зараженных растет не по дням, а по часам и уже достигло 606 человек, новую опасную инфекцию подозревают у осужденных.

- У пяти подопечных исправительной колонии строго режима №23 в Ревде есть подозрение на COVID-19. У них выявлены признаки ОРВИ и в частности повышенная температура. Правда, ни у кого она не поднималась выше 38 градусов. Тесты взяли, но пока их результатов нет, - рассказал «КП» Юрий Мананков, заместитель председателя общественного совета. – С понедельника, 20 апреля, в учреждении находится руководств медсанчасти №51. Лекарств для лечения симптомов достаточно.

По словам правозащитника, коронавирус подозревают у осужденных первого отряда. Предполагаемый очаг уже локализован - люди изолированы. Сделать это было довольно просто, поскольку именно в этом отряде стоит биометрическая система (чтобы подтвердить свое присутствие в отряде, достаточно приложить палец к специальному устройству - Ред.) и на поверку осужденные, среди которых инвалиды и рабочие, не выходят. Последние во время поверки могут находиться на смене, поэтому отмечаются когда уходят на смену и возвращаются в барак.

- Все необходимые меры предпринимаются: дезинфекция помещений, два раза в сутки термометрия. Сотрудники учреждения обеспечены средствами защиты. Среди них зараженных нет, - отметил Юрий Юрьевич.

Тем не менее, в ведомстве решили перестраховаться и закрыли ИК-23 на карантин. С 21 апреля сотрудники отделов безопасности и охраны, которые накануне заступил на смену, а также медики переведены на казарменное положение. На работе они пробудут ближайшие две недели, жить им предстоит в комнатах, предназначенных для длительных свиданий их подопечных с близкими. Откуда вирус попал – если попал, конечно – в закрытое учреждение, пока неизвестно.

- Никакого усиления в учреждении нет, - отметил собеседник «КП».

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