Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманске: Люди, приезжающие из других регионов, должны пройти 14-дневную самоизоляцию

22 Апр 2020 2020-04-22T15:10:38+03:00

- Алло! Начальник? Я приехал. Ближайшие две недели не беспокоить - буду дома на самоизоляции! Фото: Олег ЗОЛОТО

Приезжающих из других российских регионов приравняли к вернувшимся из заграницы

Изменить размер текста: A A

То, о чем давно говорили, свершилось. Людей, приезжающих из других регионов России приравняли к вернувшимся из-за границы. Оно и правильно, конечно, если учесть, что в Заполярье уже 509 заразившихся коронавирусом.

- Всем, кто прибыл в Мурманскую область из других регионов Российской Федерации, вернулся из рабочих и личных поездок, в обязательном порядке необходимо пройти 14-дневную самоизоляцию. Правило распространяется на прибывших любыми видами транспорта и накладывает целый ряд обязанностей, - сообщили в оперативном штабе Мурманской области. – Это необходимо для того, чтобы предотвратить возможность распространения коронавирусной инфекции на территории региона

А это значит, что по приезду в Заполярье необходимо сообщить об этом на «горячую линию» по телефонам: 8 (815 2) 39-99-99 или 8-800-222-51-00 и работодателю, что вы переходите на дистанционную работу или берете больничный, а потом запереться в четырех стенах. Кстати, если такой возможности нет, то добро пожаловать в обсерватор.

Желающих нарушить это новое для северян правило, может постигнуть участь апатитчанина, который за выход на улицу заплатит 15 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом: «Морской рыбалке в Мурманской области быть, но при соблюдении трех условий». Губернатор Мурманской области разрешил рыбачить местным жителям (Подробности)

Как будет работать поликлиника КНЦ РАН в Апатитах, где объявили карантин по коронавируса. Из-за вспышки коронавируса жители Апатитов без помощи не останутся (Подробности)

Можно ли улететь на самолете из Мурманска во время режима обязательной самоизоляции. Из двух аэропортов в Мурманской области работает только один и то несколько часов в день (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU