2020-04-22T15:10:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманске: Люди, приезжающие из других регионов, должны пройти 14-дневную самоизоляцию

Приезжающих из других российских регионов приравняли к вернувшимся из заграницы
Елена МОЛОДЦОВА
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- Алло! Начальник? Я приехал. Ближайшие две недели не беспокоить - буду дома на самоизоляции!- Алло! Начальник? Я приехал. Ближайшие две недели не беспокоить - буду дома на самоизоляции!Фото: Олег ЗОЛОТО
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То, о чем давно говорили, свершилось. Людей, приезжающих из других регионов России приравняли к вернувшимся из-за границы. Оно и правильно, конечно, если учесть, что в Заполярье уже 509 заразившихся коронавирусом.

- Всем, кто прибыл в Мурманскую область из других регионов Российской Федерации, вернулся из рабочих и личных поездок, в обязательном порядке необходимо пройти 14-дневную самоизоляцию. Правило распространяется на прибывших любыми видами транспорта и накладывает целый ряд обязанностей, - сообщили в оперативном штабе Мурманской области. – Это необходимо для того, чтобы предотвратить возможность распространения коронавирусной инфекции на территории региона

А это значит, что по приезду в Заполярье необходимо сообщить об этом на «горячую линию» по телефонам: 8 (815 2) 39-99-99 или 8-800-222-51-00 и работодателю, что вы переходите на дистанционную работу или берете больничный, а потом запереться в четырех стенах. Кстати, если такой возможности нет, то добро пожаловать в обсерватор.

Желающих нарушить это новое для северян правило, может постигнуть участь апатитчанина, который за выход на улицу заплатит 15 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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