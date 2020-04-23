Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 23 апреля 2020 года: 606 заболевших, 7 – с предварительным диагнозом

Накануне Мурманская область одним махом взяла рубеж в 500 заболевших коронавирусом. За неделю число зараженных в Заполярье выросло почти вдвое. Что же ждать от новой сводки от оперативного штаба Мурманской области?

Когда-нибудь число северян, подхвативших COVID-19 начнет стремиться к нулю, но, увы, не в этот раз. С разгону коронавирус взял планку в 600 заболевших. По последним данным, в регионе подтверждено 606 случаев коронавируса. 61 человека заполярным врачам удалось исцелить от этой заразы, троих они потеряли. Таким образом Мурманская область занимает седьмую строчку по количеству заболевших в России.

Что до географии эпидемии, то количество зараженных увеличивается не в одной Белокаменки, хотя там цифры более впечатляют. На масштабной стройке на западном берегу Кольского залива уже 451 заболевший. В Апатитах и Кировске – 91 случай COVID-19. Мурманск же, даром самый крупный город за Полярным кругом, - 23 зараженных. У остальных муниципалитетов, к огромному облегчению, картина еще менее впечатляющая: в Печенгском районе – 14 заболевших, Североморске – 7, Полярном – 6, Снежногорске – 4, в Оленегорске и Мончегорске – по трое, Полярных Зорях – два и Кандалакше и Ловозерском районе – один.

Но перейдем к другой статистике не менее впечатляющей. В Мурманской области составлено 280 протоколов об административных правонарушениях. Правд, суды решили штрафовать далеко не всех. Отдельного внимания достоин житель Апатитов, который несмотря на предписание Роспотребнадзора, вышел-таки на улицу и получил штраф в 15 тысяч рублей.

Но вернемся к географии. Дело в том, что Кандалакша – одна из самых стабильных городов области. Выявленный местный житель, похоже, не успел никого заразить, а посему ситуация внушила местным властям оптимизм. Поэтому глава города Михаил Павлов обратился к губернатору Мурманской области Андрею Чибису с просьбой разрешить местным парикмахерским возобновить свою работу. Разумеется, с соблюдением всех мер предосторожности. Стройку же в Белокаменке решили все же приостановить, правда, частично. «Велесстрой», среди сотрудников которого и произошла вспышка опасной инфекции, даже пригнал в Мурманск борт, чтобы вывезти 200 рабочих. Но не вышло – у ряда из них последний тест показал положительный результат, и самолет так и не поднялся в небо. Кстати, аэропорт «Хибины» в Апатитах остается закрытым до 11 мая.

В правительстве же сегодня объявили сразу о нескольких мерах. Во-первых, северянам предложили выйти на общественные работы по благоустройству и не за бесплатно. Во-вторых, люди, приезжающие в Заполярье из других российских регионов, вынуждены будут на ровне с теми, кто вернулся из заграницы, пройти двухнедельную самоизоляцию. В-третьих, в «белом доме» расширили список предприятий, которые могут работать во время обязательного режима самоизоляции, а заодно и перечень товаров первой необходимости. И, в-четвертых, наконец, стало ясно, в каких случаях, выходя из дома по веской причине, надо брать с собой объяснение для полиции.

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